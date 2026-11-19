Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου, ακόμη κι αν είναι 65 ετών
Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου, ακόμη κι αν είναι 65 ετών
Η ηλικία, ο χρόνος συνταξιοδότησης και οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων καθορίζουν ποιοι θα λάβουν τη νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση - Τι προβλέπεται για όσους συμπλήρωσαν τα 65 μέσα στο 2026
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, με την πληρωμή να προβλέπεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Το ποσό είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι και πλέον χορηγείται σε όλους τους συνταξιούχους που πληρούν το προβλεπόμενο ηλικιακό κριτήριο, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης, του εισοδήματος ή της ακίνητης περιουσίας τους.
Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να αφήσει εκτός πληρωμής ακόμη και ανθρώπους που σήμερα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ενίσχυση του Νοεμβρίου 2026 το όριο ηλικίας εξετάζεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου 2025. Επομένως, ένας συνταξιούχος που έκλεισε τα 65 μέσα στο 2026 δεν εντάσσεται αυτομάτως στους δικαιούχους λόγω ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική λεπτομέρεια που μπορεί να αφήσει εκτός πληρωμής ακόμη και ανθρώπους που σήμερα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για την ενίσχυση του Νοεμβρίου 2026 το όριο ηλικίας εξετάζεται με βάση την 31η Δεκεμβρίου 2025. Επομένως, ένας συνταξιούχος που έκλεισε τα 65 μέσα στο 2026 δεν εντάσσεται αυτομάτως στους δικαιούχους λόγω ηλικίας.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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