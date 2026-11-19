Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι δεν θα πληρωθούν στις 30 Νοεμβρίου, ακόμη κι αν είναι 65 ετών

Η ηλικία, ο χρόνος συνταξιοδότησης και οι ειδικές κατηγορίες δικαιούχων καθορίζουν ποιοι θα λάβουν τη νέα ετήσια οικονομική ενίσχυση - Τι προβλέπεται για όσους συμπλήρωσαν τα 65 μέσα στο 2026