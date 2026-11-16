Ο Γουόρεν Μπάφετ έκανε δωρεά 5,5 δισ. δολαρίων – «Η καλοσύνη λειτουργεί με ανατοκισμό», αναφέρει

Ο 96χρονος δισεκατομμυριούχος δώρισε μετοχές της Berkshire Hathaway σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τονίζοντας ότι η καλοσύνη «αποδίδει με καλύτερο επιτόκιο από οποιαδήποτε επένδυση» που πραγματοποίησε μαζί με τον Τσάρλι Μάνγκερ