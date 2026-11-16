Ο Γουόρεν Μπάφετ έκανε δωρεά 5,5 δισ. δολαρίων – «Η καλοσύνη λειτουργεί με ανατοκισμό», αναφέρει
Ο Γουόρεν Μπάφετ έκανε δωρεά 5,5 δισ. δολαρίων – «Η καλοσύνη λειτουργεί με ανατοκισμό», αναφέρει
Ο 96χρονος δισεκατομμυριούχος δώρισε μετοχές της Berkshire Hathaway σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα, τονίζοντας ότι η καλοσύνη «αποδίδει με καλύτερο επιτόκιο από οποιαδήποτε επένδυση» που πραγματοποίησε μαζί με τον Τσάρλι Μάνγκερ
Ο δισεκατομμυριούχος Γουόρεν Μπάφετ δώρισε μετοχές της Berkshire Hathaway αξίας περίπου 5,5 δισ. δολαρίων σε τέσσερα φιλανθρωπικά ιδρύματα, αυξάνοντας τις ετήσιες φιλανθρωπικές δωρεές του σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Ο 96χρονος Μπάφετ μετέτρεψε 6.150 μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire σε 9.225.000 μετοχές κατηγορίας Β και δώρισε 3.690.000 από αυτές στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett Foundation και από 1.845.000 μετοχές σε καθένα από τα ιδρύματα The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation και NoVo Foundation — τα ιδρύματα που διοικούνται από τα τρία παιδιά του, Σούζι, Χάουαρντ και Πίτερ Μπάφετ.
Μετά τις δωρεές, ο επίτιμος πρόεδρος της Berkshire εξακολουθεί να κατέχει 182.140 μετοχές κατηγορίας Α, αξίας περίπου 162 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ο 96χρονος Μπάφετ μετέτρεψε 6.150 μετοχές κατηγορίας Α της Berkshire σε 9.225.000 μετοχές κατηγορίας Β και δώρισε 3.690.000 από αυτές στο Ίδρυμα Susan Thompson Buffett Foundation και από 1.845.000 μετοχές σε καθένα από τα ιδρύματα The Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation και NoVo Foundation — τα ιδρύματα που διοικούνται από τα τρία παιδιά του, Σούζι, Χάουαρντ και Πίτερ Μπάφετ.
Μετά τις δωρεές, ο επίτιμος πρόεδρος της Berkshire εξακολουθεί να κατέχει 182.140 μετοχές κατηγορίας Α, αξίας περίπου 162 δισ. δολαρίων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα