FT: Οι Βρυξέλλες θα προτείνουν δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ με την εγγύηση της ΕΕ για την Ουκρανία
FT: Οι Βρυξέλλες θα προτείνουν δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ με την εγγύηση της ΕΕ για την Ουκρανία
Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη την Τετάρτη, θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρηματοδοτικό μηχανισμό που εφαρμόστηκε πέρυσι για τη στήριξη ενός υπάρχοντος πακέτου δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ανέφερε η εφημερίδα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει τη χορήγηση δανείου ύψους 45 δισ. ευρώ (50 δισ. δολάρια) από τον κοινό προϋπολογισμό της Ένωσης για τη στήριξη της Ουκρανίας, ανέφεραν τη Δευτέρα οι Financial Times, επικαλούμενοι τέσσερα άτομα που έχουν ενημερωθεί για το σχέδιο.
Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη την Τετάρτη, θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρηματοδοτικό μηχανισμό που εφαρμόστηκε πέρυσι για τη στήριξη ενός υπάρχοντος πακέτου δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ανέφερε η εφημερίδα.
Πηγή: newmoney.gr
Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη την Τετάρτη, θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρηματοδοτικό μηχανισμό που εφαρμόστηκε πέρυσι για τη στήριξη ενός υπάρχοντος πακέτου δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ανέφερε η εφημερίδα.
Πηγή: newmoney.gr
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