FT: Οι Βρυξέλλες θα προτείνουν δάνειο ύψους 45 δισ. ευρώ με την εγγύηση της ΕΕ για την Ουκρανία

Το σχέδιο, το οποίο αναμένεται να κοινοποιηθεί στα κράτη μέλη την Τετάρτη, θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρηματοδοτικό μηχανισμό που εφαρμόστηκε πέρυσι για τη στήριξη ενός υπάρχοντος πακέτου δανείων ύψους 90 δισ. ευρώ προς το Κίεβο, ανέφερε η εφημερίδα