Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία
Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο δόσεις - Η πρώτη αφορά τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ η δεύτερη τους συνταξιούχους του Δημοσίου
Σε δέκα ημέρες θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2026. Όπως προβλέπει ο προγραμματισμός, θα διατηρηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ).
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Επίσης, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
Ειδικότερα, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΕΤΑΑ. Την ίδια ημέρα θα πληρωθούν και οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, βάσει του νόμου 4387/2016, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΦΚΑ (ΟΠΣ-ΕΦΚΑ).
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται μισθωτοί και μη μισθωτοί που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2017 και έπειτα. Επίσης, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο των μισθωτών όσο και των μη μισθωτών.
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των κύριων συντάξεων των τέως Ταμείων μισθωτών. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των τραπεζών, του ΟΤΕ, της ΔΕΗ, των λοιπών εντασσόμενων Ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ και ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.
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