Συντάξεις Δεκεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν στους δικαιούχους - Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

Οι συντάξεις Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν σε δύο δόσεις - Η πρώτη αφορά τους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ η δεύτερη τους συνταξιούχους του Δημοσίου