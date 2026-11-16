Τα καθαρά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 2,73 δισ. ευρώ, με τα φορολογικά έσοδα να είναι υψηλότερα κατά 2,09 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες κινήθηκαν 203 εκατ. ευρώ πάνω από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού