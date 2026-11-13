Ποιος Χουάνγκ και ποια Nvidia; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν το αυτοκίνητο
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Ποιος Χουάνγκ και ποια Nvidia; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν το αυτοκίνητο

Στις 8 Νοεμβρίου 2026, ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχθηκε σε μήνυμα προς τους εργαζομένους της Nvidia ότι είχε εξωσυζυγική σχέση και ζήτησε συγγνώμη από τη σύζυγο και την οικογένειά του. Την ίδια ημέρα, το διοικητικό συμβούλιο ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα έπειτα από αναφορές ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας είχε γίνει στόχος ξένης υπηρεσίας πληροφοριών. Εν τέλει χθες ανακοινώθηκε η παραίτησή του.

Ποιος Χουάνγκ και ποια Nvidia; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν το αυτοκίνητο
UPD:

Οι καταγγελίες αφορούν την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed International, και φερόμενη συλλογή πληροφοριών για το Πεκίνο. Η Nvidia δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να θεωρεί πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Η σχέση έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο τον Χουάνγκ και η κατασκοπική διάσταση παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.

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UPD:
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