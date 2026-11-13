Ποιος Χουάνγκ και ποια Nvidia; Κατάσκοποι και ερωτικά σκάνδαλα που κλόνισαν το αυτοκίνητο

Οι καταγγελίες αφορούν την Άλις Χουάνγκ, Κινέζα επιχειρηματία και πρώην στέλεχος της Megaspeed International, και φερόμενη συλλογή πληροφοριών για το Πεκίνο. Η Nvidia δηλώνει ότι δεν έχει λόγους να θεωρεί πως παραβιάστηκαν εταιρικά μυστικά ή τέθηκε σε κίνδυνο η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Η Κίνα απέρριψε τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Η σχέση έχει αναγνωριστεί από τον ίδιο τον Χουάνγκ και η κατασκοπική διάσταση παραμένει αντικείμενο διερεύνησης.



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