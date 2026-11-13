Μελίνα Τραυλού: Φόρος τιμής στον πατέρα της και διεύρυνση του Genesis Project στα δέκα πλοία
Μελίνα Τραυλού: Φόρος τιμής στον πατέρα της και διεύρυνση του Genesis Project στα δέκα πλοία
Η υποδοχή του νεότευκτου «NIKOS TRAVLOS» με ελληνική σημαία στον Πειραιά άνοιξε τους εορτασμούς για τα περισσότερα από 50 χρόνια της Neptune - Στην εκδήλωση, η πρόεδρος του Ομίλου ανακοίνωσε την ένταξη έξι επιπλέον πλοίων στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου
«Για μένα, είναι σαν να ξανασυναντώ τον πατέρα μου». Με αυτά τα λόγια η Μελίνα Τραυλού μίλησε για την άφιξη του «NIKOS TRAVLOS» στον Πειραιά. Το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς οχημάτων φέρει το όνομα του πατέρα της και ιδρυτή της Neptune και ύψωσε την ελληνική σημαία στο λιμάνι με το οποίο εκείνος συνέδεσε τη ζωή του. Στον ίδιο τόπο, όπου η εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια, η πρόεδρος του Ομίλου ανακοίνωσε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα Genesis Project διευρύνεται από τέσσερα σε δέκα πλοία νέας γενιάς.
Ο φόρος τιμής στον Νίκο Τραυλό αποτυπώνεται και στην πλώρη του πλοίου. Εκεί όπου τα πλοία της Neptune φέρουν τα χαρακτηριστικά μάτια, στο «NIKOS TRAVLOS» έχει σχεδιαστεί ένα μουστάκι, στη μνήμη του ιδρυτή. Μιλώντας πάνω στο πλοίο, η Μελίνα Τραυλού αναφέρθηκε με συγκίνηση στα δύο μικρά γραφεία της Ακτής Μιαούλη από τα οποία ξεκίνησε η εταιρεία και στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην εξέλιξή της σε όμιλο με διεθνή παρουσία.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Ο φόρος τιμής στον Νίκο Τραυλό αποτυπώνεται και στην πλώρη του πλοίου. Εκεί όπου τα πλοία της Neptune φέρουν τα χαρακτηριστικά μάτια, στο «NIKOS TRAVLOS» έχει σχεδιαστεί ένα μουστάκι, στη μνήμη του ιδρυτή. Μιλώντας πάνω στο πλοίο, η Μελίνα Τραυλού αναφέρθηκε με συγκίνηση στα δύο μικρά γραφεία της Ακτής Μιαούλη από τα οποία ξεκίνησε η εταιρεία και στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην εξέλιξή της σε όμιλο με διεθνή παρουσία.
Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα