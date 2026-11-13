Μελίνα Τραυλού: Φόρος τιμής στον πατέρα της και διεύρυνση του Genesis Project στα δέκα πλοία

Η υποδοχή του νεότευκτου «NIKOS TRAVLOS» με ελληνική σημαία στον Πειραιά άνοιξε τους εορτασμούς για τα περισσότερα από 50 χρόνια της Neptune - Στην εκδήλωση, η πρόεδρος του Ομίλου ανακοίνωσε την ένταξη έξι επιπλέον πλοίων στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου