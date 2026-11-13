Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW

Συνολικά υποβλήθηκαν 831 αιτήματα, συνολικής ισχύος 12.319 MW - Από αυτά, 221 αιτήματα, ισχύος 10.521 MW, αφορούν σε σύνδεση στο Σύστημα Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ, ενώ 610 αιτήματα, ισχύος 1.798 MW, αφορούν σε σύνδεση στο Δίκτυο Διανομής του ΔΕΔΔΗΕ