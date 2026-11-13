Αθανασόπουλος στο Business Stories: Τα νέα deals στο ραντάρ της Olympia Group, η υπόσχεση για τα Public και το στοίχημα της Entersoftone

Η επένδυση των 2 δισ. ευρώ της Sunlight που δεν έγινε και οι αιχμές για την Ευρώπη - Οι ευκαιρίες στη ναυτιλία και την άμυνα, οι δύο ερωτήσεις του Πάνου Γερμανού πριν από κάθε deal, το «όχι» στην Black Friday και οι δύσκολες στιγμές μιας πολυσχιδούς καριέρας