Αθανασόπουλος στο Business Stories: Τα νέα deals στο ραντάρ της Olympia Group, η υπόσχεση για τα Public και το στοίχημα της Entersoftone
Αθανασόπουλος στο Business Stories: Τα νέα deals στο ραντάρ της Olympia Group, η υπόσχεση για τα Public και το στοίχημα της Entersoftone
Η επένδυση των 2 δισ. ευρώ της Sunlight που δεν έγινε και οι αιχμές για την Ευρώπη - Οι ευκαιρίες στη ναυτιλία και την άμυνα, οι δύο ερωτήσεις του Πάνου Γερμανού πριν από κάθε deal, το «όχι» στην Black Friday και οι δύσκολες στιγμές μιας πολυσχιδούς καριέρας
Νέες εξαγορές στο ραντάρ της Olympia Group, με το ενδιαφέρον να στρέφεται και σε ελληνικές βιομηχανίες, μια τολμηρή πρόβλεψη για την επιστροφή των Public σε πλήρη καθαρή κερδοφορία το 2027 και το παρασκήνιο της συμφωνίας με την Hg που αποτίμησε την Entersoftone σε πάνω από 1 δισ. ευρώ.
Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, ανοίγει τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του ομίλου, τις προκλήσεις στις τρεις βασικές δραστηριότητές του και τις μεγάλες επιχειρηματικές αποφάσεις, στη νέα του συνέντευξη στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη.
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Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Olympia Group, ανοίγει τα χαρτιά του για τις επόμενες κινήσεις του ομίλου, τις προκλήσεις στις τρεις βασικές δραστηριότητές του και τις μεγάλες επιχειρηματικές αποφάσεις, στη νέα του συνέντευξη στο Business Stories και τον Στέλιο Μορφίδη.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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