Nvidia: Μαζεύει τις απώλειες η μετοχή μετά το αρχικό σοκ από την παραίτηση Χουάνγκ, «κόλαφος» οι αναλυτές

Η αποχώρηση του Τζένσεν Χουάνγκ πυροδοτεί ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της Nvidia - Η Bernstein μειώνει κατά 50% την τιμή-στόχο, ενώ η Questar Capital ανέφερε ότι «η Nvidia δεν αποτελεί πλέον επενδυτική επιλογή»