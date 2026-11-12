Κατοχύρωση κερδών στο Χρηματιστήριο μετά την τριήμερη άνοδο, στις 2.640 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Στο μέτωπο των εταιρικών αποτελεσμάτων, σήμερα η HELLENiQ ENERGY και η CrediaBank ανακοινώνουν τις οικονομικές επιδόσεις εννεαμήνου μετά το κλείσιμο της αγοράς, ενώ τα αποτελέσματά της δημοσίευσε η Premia Properties πριν την έναρξη των συναλλαγών.Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου ακολουθούν η ΔΕΗ και η Aegean, οι οποίες θα ανακοινώσουν τα μεγέθη τους μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η συνέχεια δίνεται την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, με τις ElvalHalcor και Quest να δημοσιεύουν τα αποτελέσματά τους μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου. Την ίδια ημέρα, πριν από την έναρξη των συναλλαγών, ανακοινώνουν τις επιδόσεις τους η Trade Estates και η Αττικά Πολυκαταστήματα. Την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι ανακοινώσεις της Allwyn, της Cenergy, της Ideal Holdings και της Lavipharm.Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προγραμματισμένες αποκοπές μερισμάτων. Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου οι μετοχές της Εθνικής Τράπεζας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή. Την ίδια ημέρα πραγματοποιείται και η αποκοπή του ενδιάμεσου μερίσματος της Jumbo, ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή.