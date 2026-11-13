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Εφιάλτης για βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ επειδή οι γονείς του δεν το τάιζαν, έχει δαγκώματα και στα πόδια
Εφιάλτης για βρέφος 4 μηνών στην Πάτρα: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ επειδή οι γονείς του δεν το τάιζαν, έχει δαγκώματα και στα πόδια
Ο 21χρονος πατέρας και η 26χρονη μητέρα του βρέφους συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία
Μια σοκαριστική υπόθεση με θύμα ένα βρέφος 4 μηνών αποκαλύφθηκε στην Πάτρα όταν το μωρό μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, το βρέφος ήταν υποσιτισμένο και έφερε δαγκώματα στα πόδια. Σύμφωνα πληροφορίες το μωρό μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην Εγλυκάδα έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.
Λόγω της κατάστασής της υγείας του οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο προκειμένου να διασωληνωθεί, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει αποσωληνωθεί.
Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).
Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.
Το παιδί αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα δαγκώματα στα πόδια οφείλονται σε τρωκτικά.
Ειδικότερα, προχθές διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση, βρέφος τεσσάρων μηνών και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους ιατρούς και κατά την προανάκριση που ενήργησαν προέκυψε ότι οι γονείς του βρέφους προέβαιναν στην συστηματική του ασιτία και ως εκ τούτου προσήχθησαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.
Το βρέφος μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του διακομίσθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική του εξέταση από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.
Όπως διαπιστώθηκε από τους γιατρούς, το βρέφος ήταν υποσιτισμένο και έφερε δαγκώματα στα πόδια. Σύμφωνα πληροφορίες το μωρό μεταφέρθηκε από καταυλισμό στην Εγλυκάδα έχοντας υποστεί υπογλυκαιμικό κώμα.
Λόγω της κατάστασής της υγείας του οι γιατροί έκριναν ότι έπρεπε να να μεταφερθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο προκειμένου να διασωληνωθεί, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει αποσωληνωθεί.
Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα διαπίστωσαν ότι η σοβαρή επιδείνωση της υγείας του βρέφους οφείλεται στη συστηματική ασιτία στην οποία το υπέβαλαν οι ίδιοι του οι γονείς (21 ετών ο πατέρας και 26 ετών η μητέρα).
Μετά την αποκάλυψη αυτή, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 21χρονο και την 26χρονη και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.
Το παιδί αναμένεται να εξεταστεί σήμερα από ιατροδικαστή προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα δαγκώματα στα πόδια οφείλονται σε τρωκτικά.
Η ανακοίνωση της Ελληνικής ΑστυνομίαςΣυνελήφθησαν, χθες, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, δυο ημεδαποί (άνδρας – γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού δια παραλείψεως και ενδοοικογενειακή βία.
Ειδικότερα, προχθές διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών σε ημιθανή κατάσταση, βρέφος τεσσάρων μηνών και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ρίου Πατρών.
Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών ενημερώθηκαν άμεσα από τους αρμόδιους ιατρούς και κατά την προανάκριση που ενήργησαν προέκυψε ότι οι γονείς του βρέφους προέβαιναν στην συστηματική του ασιτία και ως εκ τούτου προσήχθησαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.
Το βρέφος μετά την σταθεροποίηση της κατάστασης του διακομίσθηκε εκ νέου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, ενώ παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική του εξέταση από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαίας
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