Britney Spears: Από το «Oops!… I Did It Again» στο #FreeBritney – Τα σκοτεινά χρόνια και το σήμερα
Britney Spears: Από το «Oops!… I Did It Again» στο #FreeBritney – Τα σκοτεινά χρόνια και το σήμερα
Ήταν το κορίτσι που όλοι ήθελαν να γίνουν, να γνωρίσουν ή απλώς να παρακολουθούν
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς είχε το χαμόγελο, τη φωνή, τις επιτυχίες και μια καριέρα που έμοιαζε βγαλμένη από παραμύθι. Μόνο που πίσω από τα φώτα, τα εκατομμύρια και τα εξώφυλλα κρυβόταν μια ζωή πολύ διαφορετική από εκείνη που έβλεπε ο κόσμος.
Σήμερα, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Britney», η ιστορία της αποκτά ξανά ενδιαφέρον. Όχι μόνο επειδή πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά επειδή η γυναίκα που κάποτε συμβόλιζε το αμερικανικό όνειρο έχει περάσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της προσπαθώντας να ανακτήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τη δόξα: το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για τον εαυτό της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σήμερα, 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Britney», η ιστορία της αποκτά ξανά ενδιαφέρον. Όχι μόνο επειδή πέντε ακυκλοφόρητα τραγούδια βλέπουν το φως της δημοσιότητας, αλλά επειδή η γυναίκα που κάποτε συμβόλιζε το αμερικανικό όνειρο έχει περάσει μεγάλο μέρος της ενήλικης ζωής της προσπαθώντας να ανακτήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από τη δόξα: το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για τον εαυτό της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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