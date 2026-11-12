Νέα βίβλος για τις χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις – Πόσο επηρεάζει τις ελληνικές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενισχύει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων στις επιχειρηματικές χορηγήσεις, αλλάζοντας τα κριτήρια με τα οποία οι τράπεζες εγκρίνουν δάνεια και καθορίζουν τα επιτόκια - Από το 2027 ξεκινούν εντατικότεροι εποπτικοί έλεγχοι