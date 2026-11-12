Νέα βίβλος για τις χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις – Πόσο επηρεάζει τις ελληνικές τράπεζες
Νέα βίβλος για τις χορηγήσεις δανείων στις επιχειρήσεις – Πόσο επηρεάζει τις ελληνικές τράπεζες
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενισχύει τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων στις επιχειρηματικές χορηγήσεις, αλλάζοντας τα κριτήρια με τα οποία οι τράπεζες εγκρίνουν δάνεια και καθορίζουν τα επιτόκια - Από το 2027 ξεκινούν εντατικότεροι εποπτικοί έλεγχοι
Πλημμύρες, πυρκαγιές, ξηρασία και ακραία καιρικά φαινόμενα μπαίνουν πλέον στον τραπεζικό φάκελο κάθε επιχείρησης. Ο επόπτης ζητά από τις τράπεζες να αξιολογούν όχι μόνο την οικονομική κατάσταση κάθε επιχείρησης, αλλά και το πόσο ευάλωτη είναι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αλλαγή θα επηρεάσει τόσο το ποιος και με ποιους όρους θα παίρνει δάνειο όσο και το κόστος χρηματοδότησης.
Για την Ελλάδα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η αλλαγή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ευρωπαϊκής εποπτείας που εντείνει την πίεση προς τις τράπεζες να ενσωματώσουν τους φυσικούς κινδύνους στις καθημερινές αποφάσεις τους. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα διαδικασία συμπλήρωσης στοιχείων ή για μια πρόσθετη έκθεση προς τον επόπτη. Η αλλαγή αγγίζει την ίδια την τραπεζική λειτουργία: από την αξιολόγηση ενός δανείου και τις εξασφαλίσεις μέχρι το επιτόκιο που θα πληρώνει μια επιχείρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Για την Ελλάδα, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, η αλλαγή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα.
Αυτό είναι το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της ευρωπαϊκής εποπτείας που εντείνει την πίεση προς τις τράπεζες να ενσωματώσουν τους φυσικούς κινδύνους στις καθημερινές αποφάσεις τους. Δεν πρόκειται απλώς για μια νέα διαδικασία συμπλήρωσης στοιχείων ή για μια πρόσθετη έκθεση προς τον επόπτη. Η αλλαγή αγγίζει την ίδια την τραπεζική λειτουργία: από την αξιολόγηση ενός δανείου και τις εξασφαλίσεις μέχρι το επιτόκιο που θα πληρώνει μια επιχείρηση.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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