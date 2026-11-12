Στα 128 ευρώ η μέση τιμή στα ελληνικά «Αirbnb» τον Οκτώβριο με αύξηση 13,3%
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Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Στα 128 ευρώ η μέση τιμή στα ελληνικά «Αirbnb» τον Οκτώβριο με αύξηση 13,3%

Αύξηση στις τιμές στην Ελλάδα παρά τη μείωση της ζήτησης - Σημαντική άνοδος πάνω από τον πληθωρισμό και στην Ευρώπη

Στα 128 ευρώ η μέση τιμή στα ελληνικά «Αirbnb» τον Οκτώβριο με αύξηση 13,3%
Στεφανία Σούκη
Σημαντική αύξηση των τιμών, παρά την υποχώρηση της ζήτησης αλλά και της πληρότητας, κατέγραψε η αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2026, σε μία περίοδο όπου η τουριστική περίοδος στα νησιά ρίχνει αυλαία.

Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση της AirDNA για την ευρωπαϊκή αγορά βραχυχρόνιων μισθώσεων, η μέση ημερήσια τιμή (ADR) των καταλυμάτων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 13,3% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 128 ευρώ, έναντι αύξησης 8,8% στο σύνολο της Ευρώπης. Παράλληλα, τα έσοδα ανά διαθέσιμο κατάλυμα (RevPAR) ενισχύθηκαν κατά 6,3%, στα 63 ευρώ, παρά τη μείωση των διανυκτερεύσεων κατά 10,1%. Την ίδια στιγμή, η πληρότητα υποχώρησε κατά 3,3 ποσοστιαίες μονάδες, στο 49,1%.

Η κάμψη της ζήτησης προήλθε κυρίως από τους νησιωτικούς προορισμούς, όπου καταγράφηκε σημαντική πτώση της πληρότητας, σε συνέχεια της «ολοκλήρωσης της τουριστικής περιόδου», όπως σχολιάζεται από τη γνωστή εταιρεία δεδομένων βραχυχρόνιων μισθώσεων. Ειδικότερα, στη Μύκονο η πληρότητα μειώθηκε κατά 9,1 ποσοστιαίες μονάδες, στη Μήλο κατά 8,9 μονάδες και στη Ζάκυνθο κατά 7,7 μονάδες.

Αντίθετα, η Αθήνα παρουσίασε σταθερότερη εικόνα, με την πληρότητα να διατηρείται στο 72,1%, καθώς η μείωση της διαθέσιμης προσφοράς κατά 6,5% συνοδεύτηκε από αντίστοιχη υποχώρηση της ζήτησης.

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Στεφανία Σούκη
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