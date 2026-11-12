Στα 128 ευρώ η μέση τιμή στα ελληνικά «Αirbnb» τον Οκτώβριο με αύξηση 13,3%

Αύξηση στις τιμές στην Ελλάδα παρά τη μείωση της ζήτησης - Σημαντική άνοδος πάνω από τον πληθωρισμό και στην Ευρώπη