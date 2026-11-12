ΑΑΔΕ: Νέα διαδικασία για απαλλαγή ΦΠΑ παροχής υπηρεσιών – Ποιες επιχειρήσεις αφορά

Με τη νέα ψηφιακή διαδικασία αναβαθμίζεται η εξυπηρέτηση σε κλάδους υψηλής δραστηριότητας, μειώνοντας δραστικά το διοικητικό κόστος για περίπου 150 επιχειρήσεις