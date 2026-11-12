Βουτιά έως 10% στη μετοχή της Nvidia, η αναζήτηση διαδόχου του Χουάνγκ ταράζει τη Wall Street
Βουτιά έως 10% στη μετοχή της Nvidia, η αναζήτηση διαδόχου του Χουάνγκ ταράζει τη Wall Street
Η κρίση ηγεσίας στη Nvidia προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με απώλειες στα futures της Wall Street και στις ασιατικές μετοχές – Η αναζήτηση διαδόχου του Χουάνγκ επιβαρύνει το κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα αναταραχή προκαλεί στη Wall Street η κρίση ηγεσίας στη Nvidia, καθώς η πιθανότητα αποχώρησης του Τζένσεν Χουάνγκ από την κορυφή του τεχνολογικού κολοσσού ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον της εταιρείας.
Η μετοχή σημείωσε βουτιά έως 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, την ώρα που η Nvidia φέρεται να αναζητεί πιθανούς διαδόχους του CEO της. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να προβληματίζονται ήδη για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο.
Η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερική συμβουλευτική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από δημοσιεύματα για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση.
Οι αναταράξεις στη Nvidia ενδέχεται να κλονίσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αποτέλεσαν βασικό μοχλό της φετινής ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων.
Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο συγκεκριμένος επενδυτικός τομέας βρίσκεται υπό αυξημένη εξέταση, εξαιτίας των υψηλών αποτιμήσεων και του τεράστιου ύψους των δαπανών που κατευθύνονται στην ανάπτυξη της AI.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Η μετοχή σημείωσε βουτιά έως 10% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, την ώρα που η Nvidia φέρεται να αναζητεί πιθανούς διαδόχους του CEO της. Οι εξελίξεις έρχονται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης, με τους επενδυτές να προβληματίζονται ήδη για τις υψηλές αποτιμήσεις και τις τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο.
Η εταιρεία συνεργάζεται με εξωτερική συμβουλευτική εταιρεία για τον εντοπισμό πιθανών διαδόχων του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ, έπειτα από δημοσιεύματα για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει την κατάσταση.
Οι αναταράξεις στη Nvidia ενδέχεται να κλονίσουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες αποτέλεσαν βασικό μοχλό της φετινής ανόδου των διεθνών χρηματιστηρίων.
Το τελευταίο διάστημα, ωστόσο, ο συγκεκριμένος επενδυτικός τομέας βρίσκεται υπό αυξημένη εξέταση, εξαιτίας των υψηλών αποτιμήσεων και του τεράστιου ύψους των δαπανών που κατευθύνονται στην ανάπτυξη της AI.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα