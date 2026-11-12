Βουτιά έως 10% στη μετοχή της Nvidia, η αναζήτηση διαδόχου του Χουάνγκ ταράζει τη Wall Street

Η κρίση ηγεσίας στη Nvidia προκαλεί αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, με απώλειες στα futures της Wall Street και στις ασιατικές μετοχές – Η αναζήτηση διαδόχου του Χουάνγκ επιβαρύνει το κλίμα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη