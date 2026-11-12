DBRS: Η πάταξη της φοροδιαφυγής θωρακίζει την ελληνική οικονομία – Πώς άλλαξαν τα δημόσια έσοδα

Η Morningstar DBRS αποδίδει τη δημοσιονομική υπεραπόδοση στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής — Η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,4 μονάδες του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% και ο ρόλος των myDATA και POS στη θωράκιση της οικονομίας