DBRS: Η πάταξη της φοροδιαφυγής θωρακίζει την ελληνική οικονομία – Πώς άλλαξαν τα δημόσια έσοδα
DBRS: Η πάταξη της φοροδιαφυγής θωρακίζει την ελληνική οικονομία – Πώς άλλαξαν τα δημόσια έσοδα
Η Morningstar DBRS αποδίδει τη δημοσιονομική υπεραπόδοση στις ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής — Η αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 3,4 μονάδες του ΑΕΠ, το πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% και ο ρόλος των myDATA και POS στη θωράκιση της οικονομίας
Στη διαρθρωτική βελτίωση της είσπραξης φόρων αποδίδει η Morningstar DBRS σημαντικό μέρος της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια, εκτιμώντας ότι οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχουν ενισχύσει ουσιαστικά την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Η αύξηση των φορολογικών εσόδων δεν αποτελεί μόνο αποτέλεσμα της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά συνδέεται με μόνιμες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, οι οποίες διευρύνουν τη φορολογική βάση και περιορίζουν την απόκρυψη εισοδημάτων και συναλλαγών.
Ο οίκος αξιολόγησης στην τελευταία του ανάλυση επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις.
Η Morningstar DBRS αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με θετική προοπτική και θεωρεί ότι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια αντιμετώπισης οικονομικών αναταράξεων και υψηλότερου κόστους δανεισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο οίκος αξιολόγησης στην τελευταία του ανάλυση επισημαίνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καταγράφουν επαναλαμβανόμενα πρωτογενή πλεονάσματα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν δημοσιονομικές πιέσεις.
Η Morningstar DBRS αξιολογεί την Ελλάδα στη βαθμίδα BBB με θετική προοπτική και θεωρεί ότι η βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια αντιμετώπισης οικονομικών αναταράξεων και υψηλότερου κόστους δανεισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα