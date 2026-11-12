Χρηματιστήριο: Επιβραδύνουν οι αγοραστές μετά το τριήμερο ράλι
Χρηματιστήριο: Επιβραδύνουν οι αγοραστές μετά το τριήμερο ράλι
Στοίχημα η διατήρηση πάνω από τις 2.650 μονάδες - Ποιες μετοχές δείχνει η προσομοίωση του MSCI για την αναβάθμιση του 2027 - Η αβεβαιότητα γύρω από την Nvidia και η υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον
Με σημαντικά κέρδη από τις τρεις προηγούμενες συνεδριάσεις εισέρχεται το Χρηματιστήριο Αθηνών στη σημερινή διαπραγμάτευση, έχοντας ανακτήσει το επίπεδο των 2.650 μονάδων. Ωστόσο, η ανοδική κίνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κατοχύρωσης μέρους των πρόσφατων κερδών, σε ένα διεθνές περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,10% και διαπραγματεύεται στις 2.653,36 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.652,34 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.664,10 μονάδες.
Οι τράπεζες παραμένουν στην πρώτη γραμμή της ανόδου, έχοντας καταγράψει κέρδη της τάξης του 6,5% στο τελευταίο τριήμερο. Η ισχυρή επίδοσή τους έχει αποτελέσει βασικό στήριγμα για τον Γενικό Δείκτη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (12/11) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά 0,10% και διαπραγματεύεται στις 2.653,36 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.652,34 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.664,10 μονάδες.
Οι τράπεζες παραμένουν στην πρώτη γραμμή της ανόδου, έχοντας καταγράψει κέρδη της τάξης του 6,5% στο τελευταίο τριήμερο. Η ισχυρή επίδοσή τους έχει αποτελέσει βασικό στήριγμα για τον Γενικό Δείκτη, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για επιλεκτικές ρευστοποιήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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