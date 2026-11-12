Χρηματιστήριο: Επιβραδύνουν οι αγοραστές μετά το τριήμερο ράλι

Στοίχημα η διατήρηση πάνω από τις 2.650 μονάδες - Ποιες μετοχές δείχνει η προσομοίωση του MSCI για την αναβάθμιση του 2027 - Η αβεβαιότητα γύρω από την Nvidia και η υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον