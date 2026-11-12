Χατζηδάκης: Με λιγνίτη και χωρίς ΑΠΕ θα πληρώναμε €7 δισ. παραπάνω για ρεύμα

Διακηρυγμένη βούληση της κυβέρνησης να μην υπάρξει μεταφορά συντελεστή δόμησης από Δήμο σε Δήμο, είπε ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης