Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του Brent στα 93 δολάρια λόγω έλλειψης προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του Brent στα 93 δολάρια λόγω έλλειψης προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν
Το Brent εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 20% χαμηλότερα από τα υψηλά Οκτωβρίου - Η ανάκαμψη της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να περιορίζει τις τιμές και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση της παραγωγής
Κοντά στα 93 δολάρια το βαρέλι σταθεροποιήθηκε την Πέμπτη το πετρέλαιο Brent, μετά τις έντονες διακυμάνσεις των προηγούμενων ημερών, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο, χωρίς ωστόσο να καταγράφεται νέα στρατιωτική κλιμάκωση.
Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στον τομέα της ασφάλειας δήλωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να παραδώσει «ούτε ένα άτομο» από το εμπλουτισμένο πυρηνικό της υλικό, απορρίπτοντας έναν από τους βασικούς όρους που θέτει η Ουάσιγκτον για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.
Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τις κυρώσεις και να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό προτού καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν, επομένως, να απέχουν σημαντικά ως προς τις προϋποθέσεις μιας συμφωνίας, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
Οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Ενδεικτική της μεταβολής στην παραγωγή της περιοχής είναι η εικόνα στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε η χώρα στον ΟΠΕΚ, η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 26% τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε ένα από τα υψηλότερα μηνιαία επίπεδα των τελευταίων ετών.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα ανάκαμψης της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική των τιμών. Ωστόσο, η πορεία του πετρελαίου εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις του πολέμου στην ενεργειακή παραγωγή και τις μεταφορές.
Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος στον τομέα της ασφάλειας δήλωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να παραδώσει «ούτε ένα άτομο» από το εμπλουτισμένο πυρηνικό της υλικό, απορρίπτοντας έναν από τους βασικούς όρους που θέτει η Ουάσιγκτον για την έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών.
Παράλληλα, η Τεχεράνη επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τις κυρώσεις και να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό προτού καταστεί δυνατή η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν, επομένως, να απέχουν σημαντικά ως προς τις προϋποθέσεις μιας συμφωνίας, διατηρώντας την αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας.
Πιέσεις στη ρωσική διυλιστική δραστηριότηταΤην ίδια ώρα, οι ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν προκαλέσει προβλήματα στη λειτουργία ρωσικών διυλιστηρίων, τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 30% της συνολικής δυναμικότητας επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας από τα τέλη Οκτωβρίου.
Οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές προσθέτουν έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα πετρελαϊκών προϊόντων και τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας.
Αυξήθηκε κατά 26% η παραγωγή της Σαουδικής ΑραβίαςΠαρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις διαταραχές στις ενεργειακές υποδομές, το Brent εξακολουθεί να διαπραγματεύεται περισσότερο από 20% χαμηλότερα σε σχέση με την κορύφωση του Οκτωβρίου. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η σταδιακή ανάκαμψη των ροών αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, η οποία περιορίζει τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά.
Ενδεικτική της μεταβολής στην παραγωγή της περιοχής είναι η εικόνα στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβίβασε η χώρα στον ΟΠΕΚ, η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε κατά 26% τον Οκτώβριο, φτάνοντας σε ένα από τα υψηλότερα μηνιαία επίπεδα των τελευταίων ετών.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα ανάκαμψης της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή, περιορίζοντας την ανοδική δυναμική των τιμών. Ωστόσο, η πορεία του πετρελαίου εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και τις επιπτώσεις του πολέμου στην ενεργειακή παραγωγή και τις μεταφορές.
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