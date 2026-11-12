Πετρέλαιο: Σταθεροποίηση του Brent στα 93 δολάρια λόγω έλλειψης προόδου στις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν

Το Brent εξακολουθεί να διαπραγματεύεται 20% χαμηλότερα από τα υψηλά Οκτωβρίου - Η ανάκαμψη της προσφοράς από τη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να περιορίζει τις τιμές και η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ισχυρή αύξηση της παραγωγής