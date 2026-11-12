Ανοδος στις ευρωαγορές παρά το σοκ της Nvidia - Πτώση σε Τόκιο και Χονγκ Κονγκ
Ανοδος στις ευρωαγορές παρά το σοκ της Nvidia - Πτώση σε Τόκιο και Χονγκ Κονγκ
Τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η μεγαλύτερη διασπορά των ευρωπαϊκών δεικτών αντισταθμίζουν τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο
Σε νέο ιστορικό υψηλό σκαρφαλώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αποδεικνύοντας ανθεκτικότητα απέναντι στις αναταράξεις που προκαλεί η κρίση στη Nvidia και η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του διευθύνοντος συμβούλου της, Τζένσεν Χουάνγκ.
Τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και η διαφορετική σύνθεση των ευρωπαϊκών δεικτών σε σχέση με τη Wall Street επιτρέπουν στους επενδυτές να διατηρούν τις τοποθετήσεις τους, παρά τις πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά περίπου 0,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας το ανοδικό ράλι του φθινοπώρου. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 1,1%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,6% και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,3%.
Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Siemens Energy, η οποία σημείωσε άλμα 10,78% στο ξεκίνημα των συναλλαγών, οδηγώντας την άνοδο των γερμανικών και ευρωπαϊκών δεικτών. Η ανοδική κίνηση καταγράφεται σε ένα περιβάλλον ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων στη Γερμανία, με τη Siemens να ανακοινώνει αύξηση εσόδων κατά 10%, στα 23,7 δισ. ευρώ, για το τέταρτο τρίμηνο.
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του σημερινού ράλι είναι ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζονται λιγότερο ευάλωτες στις αναταράξεις των τεχνολογικών μετοχών που πλήττουν τη Wall Street.
Σε αντίθεση με τους αμερικανικούς δείκτες, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα, ο Stoxx 600 διαθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακών κλάδων και εταιρειών με χαρακτηριστικά επενδύσεων αξίας (value stocks).
Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,70%, στις 60.819,36 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi χάνει 0,61%, στις 5.342,73 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng καταγράφει απώλειες 1,30%, στις 24.000,30 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση 0,67%, στις 3.655,83 μονάδες.
Στην Ινδία, ο Sensex κινείται χαμηλότερα κατά 0,09%, στις 81.806,94 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times ενισχύεται οριακά κατά 0,02%, στις 5.290,95 μονάδες.
Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,07%.
Τα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και η διαφορετική σύνθεση των ευρωπαϊκών δεικτών σε σχέση με τη Wall Street επιτρέπουν στους επενδυτές να διατηρούν τις τοποθετήσεις τους, παρά τις πιέσεις στις μετοχές τεχνολογίας.
Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά περίπου 0,4%, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό, συνεχίζοντας το ανοδικό ράλι του φθινοπώρου. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX σημειώνει άνοδο 1,1%, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει 0,6% και ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,3%.
Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκεται η Siemens Energy, η οποία σημείωσε άλμα 10,78% στο ξεκίνημα των συναλλαγών, οδηγώντας την άνοδο των γερμανικών και ευρωπαϊκών δεικτών. Η ανοδική κίνηση καταγράφεται σε ένα περιβάλλον ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων στη Γερμανία, με τη Siemens να ανακοινώνει αύξηση εσόδων κατά 10%, στα 23,7 δισ. ευρώ, για το τέταρτο τρίμηνο.
Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του σημερινού ράλι είναι ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εμφανίζονται λιγότερο ευάλωτες στις αναταράξεις των τεχνολογικών μετοχών που πλήττουν τη Wall Street.
Σε αντίθεση με τους αμερικανικούς δείκτες, όπου οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης συγκεντρώνουν ιδιαίτερα υψηλή βαρύτητα, ο Stoxx 600 διαθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή παραδοσιακών κλάδων και εταιρειών με χαρακτηριστικά επενδύσεων αξίας (value stocks).
Πτώση στα ασιατικά χρηματιστήριαΣε πτωτική τροχιά κινήθηκαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η νέα ισχυρή υποχώρηση της Nvidia στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της Wall Street αναζωπυρώνει την ανησυχία για τις τεχνολογικές μετοχές και τις προοπτικές του επενδυτικού ράλι της τεχνητής νοημοσύνης.
Στο Τόκιο, ο Nikkei 225 υποχωρεί κατά 0,70%, στις 60.819,36 μονάδες, ενώ στη Νότια Κορέα ο Kospi χάνει 0,61%, στις 5.342,73 μονάδες. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng καταγράφει απώλειες 1,30%, στις 24.000,30 μονάδες, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο Shanghai Composite σημειώνει πτώση 0,67%, στις 3.655,83 μονάδες.
Στην Ινδία, ο Sensex κινείται χαμηλότερα κατά 0,09%, στις 81.806,94 μονάδες, ενώ στη Σιγκαπούρη ο Straits Times ενισχύεται οριακά κατά 0,02%, στις 5.290,95 μονάδες.
Ο αυστραλιανός S&P/ASX 200 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,07%.
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