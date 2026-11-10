Η επιστημονική αλήθεια για την απογευματινή σιέστα

Συνήθως μετά το κυριακάτικο μεσημεριανό φαγητό, οι ηλικιωμένοι της οικογένειας αποχωρούν από το τραπέζι με μια ανακοίνωση: «πάω να ξεκουραστώ για 10 λεπτά και επιστρέφω». Κανείς δε δείχνει να ξαφνιάζεται. Άλλωστε, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται κάθε Κυριακή, όταν όλα τα μέλη της οικογένειας συγκεντρώνονται για να γευματίσουν και να μιλήσουν για όσα συνέβησαν την εβδομάδα που μόλις πέρασε. Η απογευματινή σιέστα συνδέεται περισσότερο με χώρες με θερμό κλίμα, όπως η Λατινική Αμερική αλλά κι η Ισπανία κι η Ελλάδα και αποτελεί αντικείμενο επιστημονικού ενδιαφέροντος. Ιδίως σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη και τη γνωστική γήρανση.Οι ειδικοί μελετούν τη βραχυπρόθεσμη επίδραση ενός σύντομου ύπνου στη συνολική υγεία, αλλά και τη μακροχρόνια σχέση ανάμεσα σε αυτή τη συνήθεια και την άνοια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο προγραμματισμένος μεσημεριανός ύπνος μπορεί να έχει οφέλη, αλλά η συχνή ακούσια υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας σχετίζεται με δυσμενέστερους δείκτες γνωστικής υγείας. Σε μια από τις πιο πρόσφατες έρευνες που δημοσιεύθηκε στο NeuroImage, επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Γενεύης, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων της Γενεύης και του Πανεπιστημιακού Ιατρικού Κέντρου του Φράιμπουργκ στη Γερμανία, συνέκριναν σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο εγκέφαλος έπειτα από μία ώρα μεσημεριανού ύπνου σε σκοτεινή, ήσυχη αίθουσα κι ύστερα από το ίδιο διάστημα όπου οι συμμετέχοντες μιλούσαν με το ερευνητικό προσωπικό και έκαναν σύντομους περιπάτους.Παρατήρησαν ότι μετά τον ύπνο αυξήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας νέων συναπτικών συνδέσεων και σημειώθηκε μεγαλύτερη δυνατότητα συναπτικής πλαστικότητας, η οποία αποτελεί βασικό μηχανισμό για τη μάθηση. Συνοπτικά, προέκυψαν ενδείξεις ότι ο σύντομος ύπνος το μεσημέρι μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της συναπτικής λειτουργίας. Βέβαια, οι ερευνητές επισημαίνουν πως η μελέτη διεξήχθη σε 20 νέους, υγιείς ενήλικες και δεν αποδεικνύει ότι η σιέστα βελτιώνει άμεσα τις σχολικές επιδόσεις, τη μακροχρόνια μνήμη ή την πρόληψη της άνοιας.