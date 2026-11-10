Ρέτσος στο Greece Talks 2026: Ο ελληνικός τουρισμός είναι πλέον ανάμεσα στους 10 ισχυρότερους παγκοσμίως
Ρέτσος στο Greece Talks 2026: Ο ελληνικός τουρισμός είναι πλέον ανάμεσα στους 10 ισχυρότερους παγκοσμίως
«Δεν μπορείς να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά» ανέφερε ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts, Γιάννης Ρέτσος - «Αν το Δημόσιο προσφέρει το ίδιο value for money με τον ιδιωτικό τομέα, θα είμαστε σε καλύτερη θέση» σημείωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mitsis, Σταύρος Μήτσης
Στην πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση του τουριστικού κλάδου αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts, Γιάννης Ρέτσος, μιλώντας στο Greece Talks 2026, που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr, επισημαίνοντας την αντίφαση ανάμεσα στη γενικότερη μείωση φόρων και στις επιβαρύνσεις που δέχονται οι τουριστικές επιχειρήσεις. «Μιλάμε για μια κυβέρνηση που από το 2019 που ανέλαβε έχει κόψει δεκάδες φόρους», ανέφερε, προσθέτοντας: «Δεν νομίζω προσωπικά ότι υπάρχει άλλος κλάδος του οποίου οι επιμέρους φορολογίες, κοινώς χαράτσια, έχουν αυξηθεί αυτά τα 7,5-8 χρόνια».
«Περιμέναμε πτώση στον τουρισμό, αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις σε αφίξεις και έσοδα»
Στη συνεχή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού από το 2013 αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts. Όπως ανέφερε, οι επιδόσεις εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προσδοκίες. «Οι έχοντες τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τουρισμό εδώ και δύο-τρία χρόνια λέμε ότι ταβανιάσαμε και αρχίζουμε να αναμένουμε πτώση. Παρά ταύτα, βλέπουμε συνεχείς αυξήσεις. Και σε αφίξεις και σε έσοδα», ανέφερε.
«Δεν μπορείς να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά»
Στην επιβάρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τη φορολογία, αλλά και στις πιέσεις που δέχονται οι τουριστικοί προορισμοί, αναφέρθηκε ακόμη ο κ. Ρέτσος. «Κάθε καινούριος φόρος που μπαίνει, κάθε χαράτσι που προστίθεται, έχει να κάνει με το ελληνικό ξενοδοχείο, παρότι αναφέρεται στον τουρισμό», υποστήριξε. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς σήμερα να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα, όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
«Περιμέναμε πτώση στον τουρισμό, αλλά συνεχίζουμε να βλέπουμε αυξήσεις σε αφίξεις και έσοδα»
Στη συνεχή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού από το 2013 αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts. Όπως ανέφερε, οι επιδόσεις εξακολουθούν να ξεπερνούν τις προσδοκίες. «Οι έχοντες τη μεγαλύτερη εμπειρία στον τουρισμό εδώ και δύο-τρία χρόνια λέμε ότι ταβανιάσαμε και αρχίζουμε να αναμένουμε πτώση. Παρά ταύτα, βλέπουμε συνεχείς αυξήσεις. Και σε αφίξεις και σε έσοδα», ανέφερε.
«Δεν μπορείς να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά»
Στην επιβάρυνση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τη φορολογία, αλλά και στις πιέσεις που δέχονται οι τουριστικοί προορισμοί, αναφέρθηκε ακόμη ο κ. Ρέτσος. «Κάθε καινούριος φόρος που μπαίνει, κάθε χαράτσι που προστίθεται, έχει να κάνει με το ελληνικό ξενοδοχείο, παρότι αναφέρεται στον τουρισμό», υποστήριξε. Παράλληλα, έθεσε ζήτημα βιωσιμότητας της τουριστικής ανάπτυξης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορείς σήμερα να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα, όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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