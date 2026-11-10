Ρέτσος στο Greece Talks 2026: Ο ελληνικός τουρισμός είναι πλέον ανάμεσα στους 10 ισχυρότερους παγκοσμίως

«Δεν μπορείς να λες ότι είσαι πετυχημένη τουριστικά χώρα όταν ο προορισμός σου ασφυκτιά» ανέφερε ακόμη ο διευθύνων σύμβουλος της Electra Hotels & Resorts, Γιάννης Ρέτσος - «Αν το Δημόσιο προσφέρει το ίδιο value for money με τον ιδιωτικό τομέα, θα είμαστε σε καλύτερη θέση» σημείωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Mitsis, Σταύρος Μήτσης