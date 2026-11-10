Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Ικάρντι με την Γουάντα Νάρα, παρενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο
SPORTS
Επεισόδιο Μάουρο Ικάρντι Γουάντα Νάρα

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Ικάρντι με την Γουάντα Νάρα, παρενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο

H Γουάντα Νάρα κατήγγειλε τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή για άσκηση βίας σε βάρος της κόρης τους, με τον ίδιο να αρνείται τις κατηγορίες

Νέο επεισόδιο στην κόντρα του Ικάρντι με την Γουάντα Νάρα, παρενέβη η αστυνομία, δείτε βίντεο
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Νέο επεισόδιο στην πολυσυζητημένη δικαστική και προσωπική διαμάχη του Μάουρο Ικάρντι με τη Γουάντα Νάρα σημειώθηκε στην Αργεντινή, με την κατάσταση να παίρνει διαστάσεις μετά την παρέμβαση της αστυνομίας στην κατοικία του ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με το αργεντίνικο μέσο TN, το οποίο επικαλείται ρεπορτάζ της εκπομπής LAM του América TV, η Γουάντα Νάρα διέκοψε τα γυρίσματα του MasterChef Celebrity και έσπευσε στο σπίτι του πρώην συζύγου της, έπειτα από τηλεφωνήματα που δέχθηκε.


Όπως μετέφερε ο δημοσιογράφος Πέπε Οτσόα, μεταξύ των δύο πρώην συζύγων υπήρξε έντονη λογομαχία, ενώ ο νυν σύντροφος της Νάρα, Μαρτίν Μιγκέλες, φέρεται να προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο από τη συνομιλία του Ικάρντι με αστυνομικό.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη πιο σοβαρή διάσταση λόγω καταγγελίας για φερόμενη άσκηση βίας σε βάρος μίας από τις κόρες του ζευγαριού. Σύμφωνα με το Infobae, το οποίο επικαλείται αστυνομική έκθεση, η ανήλικη ζήτησε να φύγει από την κατοικία του πατέρα της μαζί με τη μητέρα της.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται πως η κόρη του ζευγαριού εξετάστηκε από γιατρό, χωρίς να διαπιστωθούν σοβαρές κακώσεις που να απαιτούν τη μεταφορά της σε νοσοκομείο.

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