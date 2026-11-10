Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ τίμησε τη μνήμη του Έρικ Ντέιν που θα έκλεινε τα 54: Η φωτογραφία από το παρελθόν και η ανάρτηση της κόρης τους
Η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ τίμησε τη μνήμη του Έρικ Ντέιν που θα έκλεινε τα 54: Η φωτογραφία από το παρελθόν και η ανάρτηση της κόρης τους
Η ηθοποιός δημοσίευσε ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο του εκλιπόντος με τις δύο κόρες τους
Τη μνήμη του εν διαστάσει συζύγου της, Έρικ Ντέιν τίμησε η Ρεμπέκα Γκέιχαρτ με αφορμή 54 χρόνια που θα έκλεινε, δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο με τα παιδιά τους από το παρελθόν, ενώ ξεχωριστή ανάρτηση έκανε και η κόρη τους.
Ο ηθοποιός γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1972 και τη Δευτέρα, η ηθοποιός ανάρτησε στα Instagram stories μια παλαιότερη ασπρόμαυρη εικόνα του Ντέιν με τις δύο κόρες τους, την 16χρονη Μπίλι και τη 14χρονη Τζόρτζια. Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά του τα δύο κορίτσια και χαμογελά. «Χρόνια πολλά, Ντέιν» έγραψε η Γκέιχαρτ πάνω στη φωτογραφία.
Δείτε τη φωτογραφία
Τον πατέρα τους τίμησε και η μεγαλύτερη κόρη τους, Μπίλι δημοσιεύοντας μια κοινή εικόνα με τον εκλιπόντα πατέρα της. «Μου λείπεις περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Σε αγαπώ, χρόνια πολλά μπαμπά» έγραψε.
Ο πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
Σε συνέντευξή της στο People, η Γκέιχαρτ είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο για το πώς αντιμετωπίζει μαζί με τις κόρες της την απώλεια. «Τα καταφέρνουμε. Είναι σίγουρα μια δύσκολη περίοδος, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τα κορίτσια είναι και οι δύο στο λύκειο, κάτι που αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη αλλαγή, γι’ αυτό προσπαθώ να είμαι κοντά τους» είχε αναφέρει.
Όπως εξήγησε, σημαντική βοήθεια αντλεί από τους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μοιράζεται τα συναισθήματά της. «Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι με τους οποίους μου αρέσει να μιλάω και να εκφράζω όσα νιώθω, αλλά, πάνω απ’ όλα, αυτό που με βοηθά είναι να διατηρώ την επαφή με τους άλλους ανθρώπους» είχε προσθέσει.
Ο ηθοποιός γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου του 1972 και τη Δευτέρα, η ηθοποιός ανάρτησε στα Instagram stories μια παλαιότερη ασπρόμαυρη εικόνα του Ντέιν με τις δύο κόρες τους, την 16χρονη Μπίλι και τη 14χρονη Τζόρτζια. Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός κρατά στην αγκαλιά του τα δύο κορίτσια και χαμογελά. «Χρόνια πολλά, Ντέιν» έγραψε η Γκέιχαρτ πάνω στη φωτογραφία.
Δείτε τη φωτογραφία
Τον πατέρα τους τίμησε και η μεγαλύτερη κόρη τους, Μπίλι δημοσιεύοντας μια κοινή εικόνα με τον εκλιπόντα πατέρα της. «Μου λείπεις περισσότερο απ’ όσο θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Σε αγαπώ, χρόνια πολλά μπαμπά» έγραψε.
Ο πρωταγωνιστής του «Grey’s Anatomy» έφυγε από τη ζωή στις 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη δημόσια αποκάλυψη ότι είχε διαγνωστεί με αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση (ALS).
Σε συνέντευξή της στο People, η Γκέιχαρτ είχε μιλήσει τον Σεπτέμβριο για το πώς αντιμετωπίζει μαζί με τις κόρες της την απώλεια. «Τα καταφέρνουμε. Είναι σίγουρα μια δύσκολη περίοδος, αλλά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Τα κορίτσια είναι και οι δύο στο λύκειο, κάτι που αποτελεί από μόνο του μια μεγάλη αλλαγή, γι’ αυτό προσπαθώ να είμαι κοντά τους» είχε αναφέρει.
Όπως εξήγησε, σημαντική βοήθεια αντλεί από τους ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μοιράζεται τα συναισθήματά της. «Υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι με τους οποίους μου αρέσει να μιλάω και να εκφράζω όσα νιώθω, αλλά, πάνω απ’ όλα, αυτό που με βοηθά είναι να διατηρώ την επαφή με τους άλλους ανθρώπους» είχε προσθέσει.
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