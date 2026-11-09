Σελίν Ντιόν: Το φαινόμενο που φέρνει «βροχή» εκατομμυρίων στο Παρίσι εν μέσω αναταραχών
Σελίν Ντιόν: Το φαινόμενο που φέρνει «βροχή» εκατομμυρίων στο Παρίσι εν μέσω αναταραχών
Μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικών αναταραχών, απεργιών και οικονομικής αβεβαιότητας, η Σελίν Ντιόν προσφέρει στη Γαλλία μια σπάνια θετική είδηση
Η Καναδή τραγουδίστρια επέστρεψε στη σκηνή ύστερα από πολυετή απουσία, με μια σειρά 26 sold-out συναυλιών στο Παρίσι, η οποία έχει ήδη παραταθεί έως τον Μάιο του 2027. Και η επιστροφή της δεν έχει μόνο καλλιτεχνική σημασία, καθώς εκτιμάται ότι θα αποφέρει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη γαλλική οικονομία.
Η τελευταία φορά που η Σελίν Ντιόν είχε τραγουδήσει στο Παρίσι ήταν κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Τότε, από τον Πύργο του Άιφελ, είχε ερμηνεύσει συγκλονιστικά το «Hymne à l’amour» της Εντίθ Πιάφ, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.
Η συντάκτρια των Financial Times, που υπογράφει το άρθρο με τίτλο «Despite protests in Paris, Céline Dion will go on». θυμάται ότι παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη στιγμή από μια εκδήλωση του οίκου Dior σε πολυτελές ξενοδοχείο στις όχθες του Σηκουάνα. Η ερμηνεία, η καναδική της καταγωγή και μερικά ποτήρια σαμπάνιας ήταν αρκετά για να τη συγκινήσουν μέχρι δακρύων, σε σημείο που ένας κομψά ντυμένος παρευρισκόμενος της πρόσφερε διστακτικά το μαντιλάκι από το σακάκι του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
Η τελευταία φορά που η Σελίν Ντιόν είχε τραγουδήσει στο Παρίσι ήταν κατά την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Τότε, από τον Πύργο του Άιφελ, είχε ερμηνεύσει συγκλονιστικά το «Hymne à l’amour» της Εντίθ Πιάφ, σε μια εμφάνιση που προκάλεσε έντονη συγκίνηση.
Η συντάκτρια των Financial Times, που υπογράφει το άρθρο με τίτλο «Despite protests in Paris, Céline Dion will go on». θυμάται ότι παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη στιγμή από μια εκδήλωση του οίκου Dior σε πολυτελές ξενοδοχείο στις όχθες του Σηκουάνα. Η ερμηνεία, η καναδική της καταγωγή και μερικά ποτήρια σαμπάνιας ήταν αρκετά για να τη συγκινήσουν μέχρι δακρύων, σε σημείο που ένας κομψά ντυμένος παρευρισκόμενος της πρόσφερε διστακτικά το μαντιλάκι από το σακάκι του.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr/
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