Τεχνητή νοημοσύνη: Εντείνεται η κούρσα από τους hackers και τις εταιρείες
Τεχνητή νοημοσύνη: Εντείνεται η κούρσα από τους hackers και τις εταιρείες
Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση εναντίον ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη για περαιτέρω συστήματα ασφαλείας σε ευρύ φάσμα εταιρειών
Από χακαρισμένα ψυγεία σούπερ μάρκετ και μια κλοπή ρεκόρ στη Binance έως μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω ελαττωμάτων σε ευρέως χρησιμοποιούμενο λογισμικό, οι εταιρείες σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν ένα κύμα κυβερνοαπειλών που, σύμφωνα με στελέχη, η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει και καθιστά πιο εξελιγμένες.
Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση εναντίον ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, η δεύτερη σε τρεις εβδομάδες κατά την οποία οι χάκερ αύξησαν τις θερμοκρασίες των ψυγείων και των καταψυκτών, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη.
«Είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι γάτας και ποντικιού, με πολύ υψηλά διακύβευματα», δήλωσε η Μάρνι Γουίλκινγκ, διευθυντής ασφάλειας στην ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com.
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Η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση εναντίον ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, η δεύτερη σε τρεις εβδομάδες κατά την οποία οι χάκερ αύξησαν τις θερμοκρασίες των ψυγείων και των καταψυκτών, υπογράμμισε την επείγουσα ανάγκη.
«Είναι ένα ατέρμονο παιχνίδι γάτας και ποντικιού, με πολύ υψηλά διακύβευματα», δήλωσε η Μάρνι Γουίλκινγκ, διευθυντής ασφάλειας στην ταξιδιωτική πλατφόρμα Booking.com.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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