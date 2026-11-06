Κοινωνία της Πληροφορίας: Διαγωνισμός €35 εκατ. για την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο
Κοινωνία της Πληροφορίας: Διαγωνισμός €35 εκατ. για την ψηφιακή κάρτα εργασίας στο Δημόσιο
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Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας αποτελεί μια διαρκή πλέον διαδικασία, η οποία -αυτονόητα- δεν θα σταματήσει στην ολοκλήρωση των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στη λίστα προστέθηκε ένας ακόμα μεγάλος διαγωνισμός με budget ύψους περίπου 35 εκατ. ευρώ, με την σχετική χρηματοδότηση να προέρχεται από τον τακτικό προϋπολογισμό.
Συγκεκριμένα, η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση, η οποία αφορά τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υποδομών για τη Λειτουργία του Συστήματος της Κάρτας Εργασίας στον Δημόσιο Τομέα».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Συγκεκριμένα, η Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε μια νέα ανακοίνωση, η οποία αφορά τη Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για το έργο «Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Ψηφιακών Υποδομών για τη Λειτουργία του Συστήματος της Κάρτας Εργασίας στον Δημόσιο Τομέα».
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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