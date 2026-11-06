Οικογένεια Χρυσάφη: Από τη Λήμνο σε 11 χώρες με παραδοσιακά τυριά

Με τζίρο 9,5 εκατ. ευρώ, εξαγωγές που απορροφούν το 45% της παραγωγής και σχέδια για νέες επενδύσεις, μια επιχείρηση με παρουσία εντός και εκτός Ελλάδας