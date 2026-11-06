Οικογένεια Χρυσάφη: Από τη Λήμνο σε 11 χώρες με παραδοσιακά τυριά
Οικογένεια Χρυσάφη: Από τη Λήμνο σε 11 χώρες με παραδοσιακά τυριά
Με τζίρο 9,5 εκατ. ευρώ, εξαγωγές που απορροφούν το 45% της παραγωγής και σχέδια για νέες επενδύσεις, μια επιχείρηση με παρουσία εντός και εκτός Ελλάδας
Για να διαθέσει τη φέτα της στην ηπειρώτικη Ελλάδα, η οικογένεια Χρυσάφη πρέπει πρώτα να μεταφέρει στη Λήμνο τους άδειους περιέκτες και στη συνέχεια να τους στείλει πίσω γεμάτους τυρί. Στο κόστος προστίθενται οι καθυστερήσεις των πλοίων, οι δυσκολίες στις παραδόσεις και η αναμονή για ανταλλακτικά όταν παρουσιαστεί βλάβη στον εξοπλισμό. Παρά τα εμπόδια, η οικογενειακή επιχείρηση έχει αναπτύξει δραστηριότητα με συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 9,5 εκατ. ευρώ. Το τυροκομείο στο Καρπάσι επεξεργάζεται 3.000 τόνους γάλακτος τον χρόνο, παράγει περίπου 700 τόνους τυριού και εξάγει το 45% της παραγωγής του σε 11 χώρες.
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