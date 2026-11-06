Κόνι Μεταξά: Έχω χάσει τον εαυτό μου για έναν έρωτα, σταμάτησα να είμαι κάτι διαφορετικό για να αρέσω στους άλλους





Την απώλεια της προσωπικής της ταυτότητας μέσα σε μια ερωτική σχέση περιέγραψε η Κόνι Μεταξά , εξηγώντας πως έχει σταματήσει να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και συμπεριφέρεται, προσπαθώντας να γίνει αρεστή στους άλλους.





Η τραγουδίστρια πρόσθεσε, πως έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που ένιωσε τελευταία φορά ενδιαφέρον για κάποιον άντρα, σχολιάζοντας: « Δεν ξέρω τι γίνεται με το φλερτ στα social media. Δεν δίνω καμία σημασία. Αυτή την περίοδο δεν δίνω καθόλου σημασία στο φλερτ. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που κάποιος μου άρεσε ». Δεν ξέρω τι γίνεται με το φλερτ στα social media. Δεν δίνω καμία σημασία. Αυτή την περίοδο δεν δίνω καθόλου σημασία στο φλερτ. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από την τελευταία φορά που κάποιος μου άρεσε

Για την προσωπική της ζωή και τη στάση της απέναντι στο φλερτ μίλησε η τραγουδίστρια, σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.Η Κόνι Μεταξά αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ερωτική της εμπειρία, εξηγώντας πως είχε απομακρυνθεί από τον πραγματικό της εαυτό στην προσπάθειά της να γίνει αρεστή. Όπως παραδέχτηκε, μετάνιωσε για αυτή τη στάση και πλέον επιλέγει να κάνει όσα την εκφράζουν: «Έχω χάσει την Κόνι για έναν έρωτα και το μετάνιωσα φουλ. Πέρασε καιρός και άρχισα να κάνω μόνο αυτά τα πράγματα, τα οποία αισθανόμουν ότι είναι αυθεντικά για την Κόνι και σταμάτησα να προσπαθώ να είμαι κάτι διαφορετικό για να αρέσω στους άλλους. Έχω μπει στα παπούτσια κάποιου άλλου για να του αρέσω και πάλι δεν του άρεσα».