Αναδρομικά και αυξήσεις σε εκκρεμότητα για χιλιάδες συνταξιούχους και κληρονόμους

Χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένουν αναδρομικά έως 19.643 ευρώ και μηνιαίες αυξήσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 ευρώ - Επανυπολογισμοί, δικαστικές προσφυγές, κρατήσεις ΕΑΣ και παράλληλη ασφάλιση παραμένουν εκκρεμείς, με σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ