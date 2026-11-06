Αναδρομικά και αυξήσεις σε εκκρεμότητα για χιλιάδες συνταξιούχους και κληρονόμους
Αναδρομικά και αυξήσεις σε εκκρεμότητα για χιλιάδες συνταξιούχους και κληρονόμους
Χιλιάδες συνταξιούχοι αναμένουν αναδρομικά έως 19.643 ευρώ και μηνιαίες αυξήσεις που μπορεί να ξεπεράσουν τα 300 ευρώ - Επανυπολογισμοί, δικαστικές προσφυγές, κρατήσεις ΕΑΣ και παράλληλη ασφάλιση παραμένουν εκκρεμείς, με σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ
Σε μια πολύχρονη αναμονή για χρήματα που ενδέχεται να δικαιούνται παραμένουν χιλιάδες συνταξιούχοι, καθώς οι εκκρεμότητες στον e-ΕΦΚΑ εξακολουθούν να εμποδίζουν την ολοκλήρωση επανυπολογισμών και την καταβολή αναδρομικών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι καθυστερήσεις αγγίζουν ακόμη και τα τέσσερα χρόνια, ενώ υπάρχουν δικαιούχοι που δεν πρόλαβαν να εισπράξουν τα ποσά και πλέον τη διαδικασία διεκδίκησης συνεχίζουν οι κληρονόμοι τους.
Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία μόνο ομάδα ασφαλισμένων. Αφορά συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, δικαιούχους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις περικοπές του 11μήνου, συνταξιούχους του Δημοσίου με αξιώσεις από την Εισφορά Αλληλεγγύης, δικαιούχους συντάξεων χηρείας και παλαιούς συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση.
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Το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία μόνο ομάδα ασφαλισμένων. Αφορά συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, δικαιούχους που έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τις περικοπές του 11μήνου, συνταξιούχους του Δημοσίου με αξιώσεις από την Εισφορά Αλληλεγγύης, δικαιούχους συντάξεων χηρείας και παλαιούς συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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