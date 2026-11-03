Stripper Index: Ο απρόσμενος δείκτης που «βλέπει» την οικονομική ύφεση στα στριπτιζάδικα – Πώς λειτουργεί
Stripper Index: Ο απρόσμενος δείκτης που «βλέπει» την οικονομική ύφεση στα στριπτιζάδικα – Πώς λειτουργεί
Μπορούν τα φιλοδωρήματα των χορευτριών και η κίνηση στα νυχτερινά κέντρα να προειδοποιήσουν για μια επερχόμενη οικονομική κρίση; Η θεωρία πίσω από τον ασυνήθιστο οικονομικό δείκτη και τα όρια της αξιοπιστίας του
Μπορεί η επόμενη οικονομική ύφεση να γίνει αισθητή πρώτα στα στριπτιζάδικα και αργότερα στις χρηματιστηριακές αγορές; Όσο παράδοξο κι αν ακούγεται, αυτή είναι η λογική πίσω από τον λεγόμενο Stripper Index, έναν ανεπίσημο οικονομικό δείκτη που επιχειρεί να ανιχνεύσει μεταβολές στην καταναλωτική συμπεριφορά μέσα από τα έσοδα των εργαζομένων στη βιομηχανία της ενήλικης ψυχαγωγίας.
Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο πληθωρισμός και η ανεργία, ο Stripper Index βασίζεται σε μια απλή παρατήρηση: όταν οι καταναλωτές αισθάνονται οικονομική ανασφάλεια, περιορίζουν πρώτα τις δαπάνες που δεν θεωρούν απαραίτητες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι έξοδοι, η διασκέδαση και τα φιλοδωρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς δείκτες, όπως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ο πληθωρισμός και η ανεργία, ο Stripper Index βασίζεται σε μια απλή παρατήρηση: όταν οι καταναλωτές αισθάνονται οικονομική ανασφάλεια, περιορίζουν πρώτα τις δαπάνες που δεν θεωρούν απαραίτητες. Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται οι έξοδοι, η διασκέδαση και τα φιλοδωρήματα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα