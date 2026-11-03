Stripper Index: Ο απρόσμενος δείκτης που «βλέπει» την οικονομική ύφεση στα στριπτιζάδικα – Πώς λειτουργεί

Μπορούν τα φιλοδωρήματα των χορευτριών και η κίνηση στα νυχτερινά κέντρα να προειδοποιήσουν για μια επερχόμενη οικονομική κρίση; Η θεωρία πίσω από τον ασυνήθιστο οικονομικό δείκτη και τα όρια της αξιοπιστίας του