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Κρις Ροκ: Δεν ήμουν καλός σύζυγος, έβλεπα πολύ πορνό
Κρις Ροκ: Δεν ήμουν καλός σύζυγος, έβλεπα πολύ πορνό
Ο 61χρονος ηθοποιός μίλησε για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος του γάμου του με τη Μάλαακ Κόμπτον-Ροκ
Τα λάθη που έκανε κατά τη διάρκεια του γάμου του αναγνώρισε ο Κρις Ροκ. Ο 61χρονος ηθοποιός, ο οποίος αναδείχθηκε σε έναν από τους «Άνδρες της Χρονιάς» για το 2026 από το περιοδικό GQ, μετά την κυκλοφορία της ταινίας του «Misty Green», μίλησε σε συνέντευξή του για τους λόγους που οδήγησαν στο τέλος του γάμου του με τη Μάλαακ Κόμπτον-Ροκ.
«Δεν ήμουν καλός σύζυγος. Έβλεπα πολύ πορνό. Δεν βλέπω πλέον. Έχω να παρακολουθήσω πορνό πέντε ή έξι χρόνια», δήλωσε στο περιοδικό.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτή δεν ήταν η μοναδική αιτία που προκάλεσε προβλήματα στη σχέση τους. Άλλωστε, ο ίδιος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι υπήρξε άπιστος κατά τη διάρκεια του γάμου του. «Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να περάσω», ανέφερε, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει σήμερα τις επιλογές που έκανε τότε.
Στη συνέχεια, επιχείρησε να περιγράψει εκείνη την περίοδο της ζωής του χρησιμοποιώντας έναν παραλληλισμό με τις ταινίες της Marvel. «Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία της Marvel, όπου ο ήρωας πρέπει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Σε κάθε ταινία της Marvel, είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα, ο ήρωας πρέπει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του», είπε.
«Συμπεριφέρονται σαν καθάρματα. Αποκτούν αυτές τις δυνάμεις και γίνονται καθάρματα. Κάνουν αγώνες με τρένα, σηκώνουν τεράστια υπερωκεάνια, προσπαθούν να φτάσουν μέχρι τον ήλιο και τελικά συντρίβονται, επειδή συνειδητοποιούν ότι δεν είναι Θεοί. Και τότε αρχίζουν να βοηθούν τους ανθρώπους», πρόσθεσε στη συνέχεια.
«Κι εγώ δοκίμασα τις δυνάμεις μου. Σίγουρα συνειδητοποίησα ότι δεν ήμουν Θεός, ούτε καν πλησίαζα κάτι τέτοιο. Και η ζωή με ταπείνωσε πολύ, όπως ακριβώς μου άξιζε», κατέληξε.
Ο Ροκ και η Κόμπτον-Ροκ ήταν παντρεμένοι για 18 χρόνια, ενώ χώρισαν το 2014. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 22χρονη Ζάρα Σαβάνα και την 24χρονη Λόλα Σιμόν.
«Έπειτα από πολλή σκέψη και 19 χρόνια γάμου, ο Κρις κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Το γεγονός ότι είχα την τύχη να αφιερώσω τη ζωή μου στην προσφορά, εργαζόμενη με ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, με έχει κάνει να αντιλαμβάνομαι τις ευλογίες της ζωής, ακόμη και όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες», είχε δηλώσει τότε η Κόμπτον-Ροκ σε ανακοίνωσή της.
Στην ίδια ανακοίνωση είχε τονίσει ότι προτεραιότητά της παρέμεναν τα παιδιά τους. «Παρότι αναγνωρίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, τα παιδιά μου παραμένουν το επίκεντρο της ζωής μου και η ευημερία τους είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Με αυτό το σκεπτικό, ζητώ ειλικρινά να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή των παιδιών μου και της οικογένειάς μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».
Πηγή είχε αποκαλύψει παλαιότερα στο PEOPLE ότι το διαζύγιο ήταν κάτι που «αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό». «Ο Κρις γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό ότι ο γάμος τους δεν μπορούσε να σωθεί. Ήταν εκείνος που κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου, επειδή ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα να προχωρήσει στη ζωή του», είχε εξηγήσει.
Μετά το διαζύγιό τους, ο κωμικός δεσμεύτηκε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ ξανά την προσωπική τους σχέση ως υλικό για τα αστεία και τις παραστάσεις του. «Δεν είναι δίκαιο. Εγώ έχω μικρόφωνο, εκείνη δεν έχει. Ο Θεός να φυλάξει να αρχίσει ο κόσμος να την ενοχλεί στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν είναι σωστό. Άλλωστε, θα χρειαστεί να τη συναντώ σε γάμους και τελετές αποφοίτησης», είχε δηλώσει στο Rolling Stone το 2017.
«Δεν ήμουν καλός σύζυγος. Έβλεπα πολύ πορνό. Δεν βλέπω πλέον. Έχω να παρακολουθήσω πορνό πέντε ή έξι χρόνια», δήλωσε στο περιοδικό.
Ωστόσο, διευκρίνισε ότι αυτή δεν ήταν η μοναδική αιτία που προκάλεσε προβλήματα στη σχέση τους. Άλλωστε, ο ίδιος έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι υπήρξε άπιστος κατά τη διάρκεια του γάμου του. «Δεν είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος, αλλά είναι κάτι που έπρεπε να περάσω», ανέφερε, εξηγώντας πώς αντιμετωπίζει σήμερα τις επιλογές που έκανε τότε.
Στη συνέχεια, επιχείρησε να περιγράψει εκείνη την περίοδο της ζωής του χρησιμοποιώντας έναν παραλληλισμό με τις ταινίες της Marvel. «Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία της Marvel, όπου ο ήρωας πρέπει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ; Σε κάθε ταινία της Marvel, είτε πρόκειται για άνδρα είτε για γυναίκα, ο ήρωας πρέπει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του», είπε.
«Συμπεριφέρονται σαν καθάρματα. Αποκτούν αυτές τις δυνάμεις και γίνονται καθάρματα. Κάνουν αγώνες με τρένα, σηκώνουν τεράστια υπερωκεάνια, προσπαθούν να φτάσουν μέχρι τον ήλιο και τελικά συντρίβονται, επειδή συνειδητοποιούν ότι δεν είναι Θεοί. Και τότε αρχίζουν να βοηθούν τους ανθρώπους», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Chris Rock Says He Was ‘Not a Great Husband’: ‘I Watched a Lot of Porn’ https://t.co/UtnLJ9iBZd— People (@people) November 3, 2026
Ο Ροκ και η Κόμπτον-Ροκ ήταν παντρεμένοι για 18 χρόνια, ενώ χώρισαν το 2014. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε το 2016. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 22χρονη Ζάρα Σαβάνα και την 24χρονη Λόλα Σιμόν.
«Έπειτα από πολλή σκέψη και 19 χρόνια γάμου, ο Κρις κι εγώ αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Το γεγονός ότι είχα την τύχη να αφιερώσω τη ζωή μου στην προσφορά, εργαζόμενη με ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, με έχει κάνει να αντιλαμβάνομαι τις ευλογίες της ζωής, ακόμη και όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες», είχε δηλώσει τότε η Κόμπτον-Ροκ σε ανακοίνωσή της.
Στην ίδια ανακοίνωση είχε τονίσει ότι προτεραιότητά της παρέμεναν τα παιδιά τους. «Παρότι αναγνωρίζω ότι πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή, τα παιδιά μου παραμένουν το επίκεντρο της ζωής μου και η ευημερία τους είναι η πρώτη μου προτεραιότητα. Με αυτό το σκεπτικό, ζητώ ειλικρινά να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή των παιδιών μου και της οικογένειάς μας κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου».
Πηγή είχε αποκαλύψει παλαιότερα στο PEOPLE ότι το διαζύγιο ήταν κάτι που «αναμενόταν εδώ και πολύ καιρό». «Ο Κρις γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό ότι ο γάμος τους δεν μπορούσε να σωθεί. Ήταν εκείνος που κατέθεσε την αίτηση διαζυγίου, επειδή ήξερε ότι είχε έρθει η ώρα να προχωρήσει στη ζωή του», είχε εξηγήσει.
Μετά το διαζύγιό τους, ο κωμικός δεσμεύτηκε ότι δεν θα χρησιμοποιούσε ποτέ ξανά την προσωπική τους σχέση ως υλικό για τα αστεία και τις παραστάσεις του. «Δεν είναι δίκαιο. Εγώ έχω μικρόφωνο, εκείνη δεν έχει. Ο Θεός να φυλάξει να αρχίσει ο κόσμος να την ενοχλεί στο σούπερ μάρκετ. Αυτό δεν είναι σωστό. Άλλωστε, θα χρειαστεί να τη συναντώ σε γάμους και τελετές αποφοίτησης», είχε δηλώσει στο Rolling Stone το 2017.
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