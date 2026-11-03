Κρις Ροκ: Δεν ήμουν καλός σύζυγος, έβλεπα πολύ πορνό

Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, την 22χρονη Ζάρα Σαβάνα και την 24χρονη Λόλα Σιμόν.

Το γεγονός ότι είχα την τύχη να αφιερώσω τη ζωή μου στην προσφορά, εργαζόμενη με ανθρώπους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση, με έχει κάνει να αντιλαμβάνομαι τις ευλογίες της ζωής, ακόμη και όταν αντιμετωπίζω δυσκολίες

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είχε δηλώσει στο Rolling Stone το 2017.