Eστιατόρια λένε «όχι» στο κινητό σε παιδιά

Η πρωτοβουλία «Στο τραπέζι χωρίς οθόνες» περιλαμβάνει παιχνίδια και γρίφους για μικρούς και μεγάλους κι έχει υιοθετηθεί προς το παρόν από 15 εστιατόρια της Σαρδηνίας