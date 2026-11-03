Eστιατόρια λένε «όχι» στο κινητό σε παιδιά
Eστιατόρια λένε «όχι» στο κινητό σε παιδιά
Η πρωτοβουλία «Στο τραπέζι χωρίς οθόνες» περιλαμβάνει παιχνίδια και γρίφους για μικρούς και μεγάλους κι έχει υιοθετηθεί προς το παρόν από 15 εστιατόρια της Σαρδηνίας
Ο σερβιτόρος δεν έχει προλάβει να πλησιάσει στο τραπέζι για να πάρει παραγγελία και το παιδί που μόλις κάθισε ζητά επίμονα από τους γονείς του το κινητό για να δει μερικά επεισόδια Bluey. Σχεδόν αυτόματα, το χέρι του μπαμπά φτάνει στην τσέπη και από εκεί το τηλέφωνο καταλήγει στον βενιαμίν της παρέας, ο οποίος χειρίζεται με εξαιρετική μαεστρία κωδικούς, YouTube και παράβλεψη διαφημίσεων. Τη στιγμή που ακούγεται το χαρακτηριστικό σήμα αρχής της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς, αρχίζει και το τέλος οποιασδήποτε αλληλεπίδρασης μαζί του. Ακόμα και η επιλογή φαγητού μοιάζει δύσκολη. Είναι τόσο πολύ απορροφημένο από τις περιπέτειες της οικογένειας των συμπαθών τετράποδων που τελικά αποφασίζει η μαμά για το γεύμα του.
Γνώριμες εικόνες
Πόσες φορές δεν έχουμε συναντήσει την παραπάνω εικόνα; Παιδιά που κλαίνε, διαμαρτύρονται έντονα και ζητούν να δουν τα αγαπημένα τους κινούμενα σχέδια. Άλλα, μεγαλύτερα, απομονώνονται από τις βαρετές, κατά τα ίδια, κουβέντες με τους γονείς τους, και το μόνο που ζητούν είναι να βυθιστούν στον ψηφιακό κόσμο ανταλλάζοντας μηνύματα με τους κολλητούς τους. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: η οικογένεια αποξενώνεται και αυτό που θεωρητικά αποτελεί μια στιγμή απόλαυσης φαγητού και ποιοτικού χρόνου, μετατρέπεται σε μια έξοδο μόνο για το ζευγάρι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Γνώριμες εικόνες
Πόσες φορές δεν έχουμε συναντήσει την παραπάνω εικόνα; Παιδιά που κλαίνε, διαμαρτύρονται έντονα και ζητούν να δουν τα αγαπημένα τους κινούμενα σχέδια. Άλλα, μεγαλύτερα, απομονώνονται από τις βαρετές, κατά τα ίδια, κουβέντες με τους γονείς τους, και το μόνο που ζητούν είναι να βυθιστούν στον ψηφιακό κόσμο ανταλλάζοντας μηνύματα με τους κολλητούς τους. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλο τρόπο, το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο: η οικογένεια αποξενώνεται και αυτό που θεωρητικά αποτελεί μια στιγμή απόλαυσης φαγητού και ποιοτικού χρόνου, μετατρέπεται σε μια έξοδο μόνο για το ζευγάρι.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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