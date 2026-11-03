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Άγνωστη παρίστανε τη μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη: Δεν έχει σχέση με εμένα, αγνοείστε το μήνυμα, προειδοποιεί ο ηθοποιός
Άγνωστη παρίστανε τη μάνατζερ του Βασίλη Μπισμπίκη: Δεν έχει σχέση με εμένα, αγνοείστε το μήνυμα, προειδοποιεί ο ηθοποιός
Η γυναίκα επιχειρεί να προσεγγίσει άτομα μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί για λογαριασμό του Βασίλη Μπισμπίκη
Θύμα διαδικτυακής απάτης, στην οποία χρησιμοποιείται το όνομά του χωρίς τη συγκατάθεσή του, έπεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης. Ο ηθοποιός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του ακόλουθους για την ύπαρξη μηνύματος που αποστέλλονται από άγνωστη γυναίκα, η οποία παρουσιάζεται ως εκπρόσωπός του, καλώντας τους να το αγνοήσουν.
Η γυναίκα χρησιμοποιεί το όνομα «Sonia» και συστήνεται ως «προσωπική, διαδικτυακή μάνατζερ» του ηθοποιού. Μέσω προσωπικών μηνυμάτων επιχειρεί να προσεγγίσει άτομα μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί για λογαριασμό του Βασίλη Μπισμπίκη και ότι εκείνος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να τους γνωρίσει.
Μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, ο ηθοποιός προχώρησε σε δημόσια προειδοποίηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας σε story το μήνυμα που διακινείται, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα και δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνία που εκείνη επιχειρεί να πραγματοποιήσει στο όνομά του.
«Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αποτρέψει τους διαδικτυακούς του φίλους από το να ανταποκριθούν.
Στο επίμαχο μήνυμα, η γυναίκα επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο ηθοποιός έχει επιλέξει προσωπικά τον παραλήπτη, καθώς, όπως ισχυρίζεται, παρατήρησε τη φωτογραφία του κατά την περιήγησή του στα σχόλια της σελίδας του.
«Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας», αναφέρεται στο μήνυμα.
Ακολουθεί η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη
Η γυναίκα χρησιμοποιεί το όνομα «Sonia» και συστήνεται ως «προσωπική, διαδικτυακή μάνατζερ» του ηθοποιού. Μέσω προσωπικών μηνυμάτων επιχειρεί να προσεγγίσει άτομα μέσω των social media, υποστηρίζοντας ότι ενεργεί για λογαριασμό του Βασίλη Μπισμπίκη και ότι εκείνος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να τους γνωρίσει.
Μόλις αντιλήφθηκε τι συμβαίνει, ο ηθοποιός προχώρησε σε δημόσια προειδοποίηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσιεύοντας σε story το μήνυμα που διακινείται, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει τη συγκεκριμένη γυναίκα και δεν έχει καμία σχέση με την επικοινωνία που εκείνη επιχειρεί να πραγματοποιήσει στο όνομά του.
«Αν σας έρθει αυτό το μήνυμα, αγνοείστε το. Δεν έχει σχέση με εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά, θέλοντας να αποτρέψει τους διαδικτυακούς του φίλους από το να ανταποκριθούν.
Στο επίμαχο μήνυμα, η γυναίκα επιχειρεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο ηθοποιός έχει επιλέξει προσωπικά τον παραλήπτη, καθώς, όπως ισχυρίζεται, παρατήρησε τη φωτογραφία του κατά την περιήγησή του στα σχόλια της σελίδας του.
«Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους του, καθώς εκείνος έχει εκφράσει την επιθυμία να έρθει σε επαφή μαζί σας. Μου είπε ότι, ενώ περιηγούνταν στα σχόλια της σελίδας του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εντόπισε το προφίλ σας και η φωτογραφία σας τράβηξε την προσοχή του. Μου ζήτησε να επικοινωνήσω μαζί σας ώστε να διευκολύνω τη γνωριμία σας και να μπορέσει στη συνέχεια να επικοινωνήσει προσωπικά μαζί σας», αναφέρεται στο μήνυμα.
Ακολουθεί η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη
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