Ντένις Χόουπ: Ο άνθρωπος που πουλάει «οικόπεδα» στη… Σελήνη, μετρ του… «unreal estate»
Ντένις Χόουπ: Ο άνθρωπος που πουλάει «οικόπεδα» στη… Σελήνη, μετρ του… «unreal estate»
Πώς ένα άχρηστο χαρτί γίνεται «χρυσάφι»
UPD:
Η ιδέα που σκαρφίστηκε ένας πωλητής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και θησαυρίζει πουλώντας δήθεν τίτλους ιδιοκτησίας («σεληνόχαρτα») εκτάσεων πάνω από ένα δισεκατομμύριο στρεμμάτων στη Σελήνη και τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η εκμετάλλευση ενός νομικού κενού, η «Πρεσβεία της Σελήνης» (Lunar Embassy), η «Γαλαξιακή Κυβέρνηση», το Σύνταγμα και το νόμισμα «Δ».
Η αποτυχία κυβερνήσεων να τον κυνηγήσουν δικαστικά
Την ώρα που η ΝΑΣΑ προγραμματίζει πλέον την ολοκληρωτική επιστροφή του ανθρώπου μετά από πολλές δεκαετίες, στη Σελήνη, σχεδιάζοντας μια επανδρωμένη πτήση εντός του 2028, -το αργότερο-, που θα αποβιβάσει αστροναύτες στο έδαφός της, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας «θησαυρίζει», πουλώντας εδώ και αρκετά χρόνια εκτάσεις στον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης, -τα λεγόμενα από πολλούς και… «σεληνόχαρτα»-, σε δεκάδες χιλιάδες μάλιστα ανθρώπους, που μόνο αφελείς δεν μπορούν να θεωρηθούν, το αντίθετο μάλιστα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η αποτυχία κυβερνήσεων να τον κυνηγήσουν δικαστικά
Την ώρα που η ΝΑΣΑ προγραμματίζει πλέον την ολοκληρωτική επιστροφή του ανθρώπου μετά από πολλές δεκαετίες, στη Σελήνη, σχεδιάζοντας μια επανδρωμένη πτήση εντός του 2028, -το αργότερο-, που θα αποβιβάσει αστροναύτες στο έδαφός της, ένας Αμερικανός επιχειρηματίας «θησαυρίζει», πουλώντας εδώ και αρκετά χρόνια εκτάσεις στον μοναδικό φυσικό δορυφόρο της Γης, -τα λεγόμενα από πολλούς και… «σεληνόχαρτα»-, σε δεκάδες χιλιάδες μάλιστα ανθρώπους, που μόνο αφελείς δεν μπορούν να θεωρηθούν, το αντίθετο μάλιστα.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
UPD:
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