Κίμι Αντονέλι: Ο 20χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 που παίρνει ακόμη χαρτζιλίκι από τη μαμά του
Κίμι Αντονέλι: Ο 20χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής της F1 που παίρνει ακόμη χαρτζιλίκι από τη μαμά του
Στο Μεξικό, την 1η Νοεμβρίου 2026, ο Κίμι Αντονέλι έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής σε ηλικία μόλις 20 ετών και 68 ημερών
Η τρίτη θέση πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και τον Λιούις Χάμιλτον ήταν αρκετή για να γράψει ιστορία, να καταρρίψει το ηλικιακό ρεκόρ του Σεμπάστιαν Φέτελ και να χαρίσει στην Ιταλία τον πρώτο της πρωταθλητή οδηγών μετά τον Αλμπέρτο Ασκάρι, το 1953.
Πίσω από το τρόπαιο, όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια που δύσκολα συνδέεις με τον λαμπερό κόσμο της Formula 1: η μαμά Βερόνικα εξακολουθεί να βάζει όρια στα προσωπικά του έξοδα. Ο Μάρκο, ο πατέρας του, το περιγράφει ως «χαρτζιλίκι». Η μητέρα εξηγεί ότι έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένο μηνιαίο προϋπολογισμό, τον οποίο πρέπει να σέβεται ακόμη και στις διακοπές του. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαχειρίζεται τις προσωπικές του δαπάνες και του μαθαίνει την αξία των χρημάτων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Πίσω από το τρόπαιο, όμως, υπάρχει μια λεπτομέρεια που δύσκολα συνδέεις με τον λαμπερό κόσμο της Formula 1: η μαμά Βερόνικα εξακολουθεί να βάζει όρια στα προσωπικά του έξοδα. Ο Μάρκο, ο πατέρας του, το περιγράφει ως «χαρτζιλίκι». Η μητέρα εξηγεί ότι έχουν συμφωνήσει συγκεκριμένο μηνιαίο προϋπολογισμό, τον οποίο πρέπει να σέβεται ακόμη και στις διακοπές του. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαχειρίζεται τις προσωπικές του δαπάνες και του μαθαίνει την αξία των χρημάτων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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