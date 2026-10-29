Από τον ΜάκΕνρο, στον Μεντβέντεφ και τον Τσιτσιπά: Τενίστες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με σπασμένες ρακέτες, βρισιές και κόντρες με διαιτητές
Από τον ΜάκΕνρο, στον Μεντβέντεφ και τον Τσιτσιπά: Τενίστες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με σπασμένες ρακέτες, βρισιές και κόντρες με διαιτητές
Η αποβολή του Μεντβέντεφ που τραυμάτισε θεατή στον ημιτελικό του Japan Open, υπενθύμισε ότι η πνευματική προετοιμασία και η ψυχοθεραπεία στο τένις είναι πιο σημαντική από την προπόνηση
Σπασμένες ρακέτες, υβριστικές συμπεριφορές και αντιπαραθέσεις με το κοινό ή τους διαιτητές είναι συνηθισμένες εικόνες στο κατά τα άλλα ευγενές σπορ της αντισφαίρισης. Η αντίδραση του Ντανιίλ Μεντβέντεφ να εκτοξεύσει εκνευρισμένος το μπαλάκι προς την κερκίδα και να τραυματίσει έναν θεατή στο πρόσωπο, έπειτα από έναν χαμένο πόντο στον ημιτελικό του Japan Open με αντίπαλο τον Τζόκοβιτς πριν δυο εβδομάδες, ήταν εκτός ορίων. Γι’ αυτό και ο ίδιος αποδέχτηκε χωρίς αντίδραση την αποβολή του από το παιχνίδι. Όσοι γνωρίζουν καλά τον Ρώσο τενίστα, ισχυρίζονται ότι θα έπρεπε να του χτυπάς την πόρτα στις έξι το πρωί, για επτά συνεχόμενες μέρες, προκειμένου να τον εκνευρίσεις. Στο κορτ όμως είναι ένας πολύ εκρηκτικός χαρακτήρας. Και δεν είναι ο μόνος.
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Οι δαίμονες του ΜεντβέντεφΓια το συμβάν στο Πεκίνο ο Μεντβέντεφ ζήτησε συγγνώμη και ήταν απολογητικός προς τους δημοσιογράφους. Το ίδιο είχε κάνει και το 2019 στο US Open όταν τιμωρήθηκε με πρόστιμο, επειδή άρπαξε μια πετσέτα από ένα παιδί που μάζευε τις μπάλες και έκανε προσβλητική χειρονομία προς την εξέδρα που τον αποδοκίμαζε. «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στην καθημερινή μου ζωή είμαι πραγματικά ήρεμος άνθρωπος. Δεν έχω ιδέα γιατί βγαίνουν οι δαίμονες από μέσα μου όταν παίζω τένις. Ειδικά όταν ήμουν junior, είχα πολλά προβλήματα με τη συμπεριφορά μου. Όλος ο εκνευρισμός μου όμως εξαφανίζεται μόλις φύγω από το γήπεδο», είχε πει τότε.
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