Από τον ΜάκΕνρο, στον Μεντβέντεφ και τον Τσιτσιπά: Τενίστες στα πρόθυρα νευρικής κρίσης, με σπασμένες ρακέτες, βρισιές και κόντρες με διαιτητές

Η αποβολή του Μεντβέντεφ που τραυμάτισε θεατή στον ημιτελικό του Japan Open, υπενθύμισε ότι η πνευματική προετοιμασία και η ψυχοθεραπεία στο τένις είναι πιο σημαντική από την προπόνηση