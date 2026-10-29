Μελέτης Ηλίας: Μια ολόκληρη δεκαετία έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ τον μήνα
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Μελέτης Ηλίας Ηθοποιός

Μελέτης Ηλίας: Μια ολόκληρη δεκαετία έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ τον μήνα

Τα τελευταία χρόνια ζω καλά από τη δουλειά μου, είπε ο ηθοποιός

Μελέτης Ηλίας: Μια ολόκληρη δεκαετία έκανα τρεις δουλειές και έβγαζα συνολικά 700 ευρώ τον μήνα
Ιωάννα Μαρίνου
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Στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στο παρελθόν αναφέρθηκε ο Μελέτης Ηλίας, σχολιάζοντας πως για μια ολόκληρη δεκαετία εργαζόταν σε τρεις διαφορετικές δουλειές, με συνολικό μηνιαίο εισόδημα μόλις 700 ευρώ.

Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «Λοιπόν» και μεταξύ άλλων μίλησε για την έφηβη κόρη του, τις δυσκολίες που συνοδεύουν το μεγάλωμά της, αλλά και το ενδεχόμενο να ακολουθήσει στο μέλλον το επάγγελμα του ηθοποιού.

Σε περίπτωση που η κόρη του εκδήλωνε σχετικό ενδιαφέρον, ο Μελέτης Ηλίας εξήγησε ότι θα σεβόταν την επιλογή της, καθώς έχει ήδη γνωρίσει τόσο τις απαιτήσεις όσο και τις δυσκολίες του χώρου μέσα από τη δική του πορεία.

Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Θα το αντιμετώπιζα με πολύ μεγάλο σεβασμό. Η κόρη μου είναι από τα προνομιούχα παιδιά που έχουν δει και το backstage αυτής της δουλειάς. Ξέρει τι συμβαίνει πίσω από τα φώτα, αλλά γνωρίζει και τις πίκρες του επαγγέλματος. Μπορεί τα τελευταία χρόνια να ζω καλά από τη δουλειά μου, αλλά έχει υπάρξει και μια ολόκληρη δεκαετία κατά την οποία μπορεί να έκανα τρεις δουλειές και να έβγαζα συνολικά 700 ευρώ τον μήνα. Το παιδί μου, λοιπόν, έχει δει και την καλή και την ανάποδη πλευρά του επαγγέλματος. Αν αποφάσιζε να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, θα ήθελα να το κάνει έχοντας πλήρη επίγνωση των δυσκολιών, αλλά και με πραγματική αγάπη γι’ αυτό που επιλέγει».
Ιωάννα Μαρίνου
38 ΣΧΟΛΙΑ

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