ΟΠΕΚΑ: Καταβάλλονται αύριο 187.722.460,23 ευρώ σε 587.789 δικαιούχους

Τα Επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών





Συγκεκριμένα:







Επίδομα Στέγασης, 153.594 δικαιούχοι, 18.153.248,55 ευρώ



Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα), 143.635 δικαιούχοι, 33.168.974,39 ευρώ







Αναπηρικά, 214.974 δικαιούχοι, 100.345.698,95 ευρώ



Επίδομα Ομογενών, 4.807 δικαιούχοι, 171.239,63 ευρώ



Κλείσιμο



Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 24.495 δικαιούχοι, 10.347.930,39 ευρώ



Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 434 δικαιούχοι, 141.565,05 ευρώ



Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας, 14.132 δικαιούχοι, 3.450.536,27 ευρώ



Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ( ΟΠΕΚΑ ) ενημερώνει ότι αύριο, Παρασκευή 30/10/2026, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο έτους 2026, συνολικού ύψους 187.722.460,23 ευρώ.Συγκεκριμένα:Επίδομα Γέννησης, 9.563 δικαιούχοι, 12.580.728,15 ευρώΕπίδομα Στέγασης, 153.594 δικαιούχοι, 18.153.248,55 ευρώΕλάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα), 143.635 δικαιούχοι, 33.168.974,39 ευρώΕλάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα), 582 δικαιούχοι, 136.818,27 ευρώΑναπηρικά, 214.974 δικαιούχοι, 100.345.698,95 ευρώΕπίδομα Ομογενών, 4.807 δικαιούχοι, 171.239,63 ευρώΣύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982, 11.295 δικαιούχοι, 4.451.965,14 ευρώΕπίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 24.495 δικαιούχοι, 10.347.930,39 ευρώΕπίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, 434 δικαιούχοι, 141.565,05 ευρώΕπίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής Μειονότητας Αλβανίας, 14.132 δικαιούχοι, 3.450.536,27 ευρώ

Έξοδα Κηδείας, 99 δικαιούχοι, 78.236 ευρώ



Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών, 3.808 δικαιούχοι, 1.991.700 ευρώ



Κόκκινα Δάνεια, 2.899 δικαιούχοι, 245.397,90 ευρώ



Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές, 16 δικαιούχοι, 16.000 ευρώ



Πληγέντες από τρομοκρατική ενέργεια, 6 δικαιούχοι, 23.000 ευρώ



Ευάλωτοι Οφειλέτες, 436 δικαιούχοι, 45.751,89 ευρώ



Επίδομα Αναδοχής, 626 δικαιούχοι, 492.450,58 ευρώ



Επίδομα Επαγγελματικής Αναδοχής, 15 δικαιούχοι, 25.530 ευρώ



Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού, 2.373 δικαιούχοι, 1.855.689,07 ευρώ



Σύνολο δικαιούχων 587.789



Σύνολο καταβολών 187.722.460,23 ευρώ



Υπενθυμίζεται, ότι τα Επιδόματα Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

29.10.2026, 14:30