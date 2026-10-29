VENERGY: Επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ναυτιλία VENERGY Maritime

VENERGY: Επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας

Η συνεργασία με την DeepSea Technologies εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του V Group, ενώ VENERGY και OCEANV αναπτύσσουν συνολικό στόλο 35 πλοίων

VENERGY: Επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας
Μηνάς Τσαμόπουλος
Η VENERGY Maritime προχωρά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενσωματώνοντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση του στόλου της, στο πλαίσιο της στρατηγικής του V Group για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.

Μέσα από τη συνεργασία με την ελληνική DeepSea Technologies, η VENERGY αξιοποιεί την πλατφόρμα Vessel Intelligence, η οποία επιτρέπει τη συστηματική ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων, της απόδοσης των μηχανών και της συνολικής λειτουργίας των πλοίων.

Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μηνάς Τσαμόπουλος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης