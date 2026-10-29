VENERGY: Επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας
VENERGY: Επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας
Η συνεργασία με την DeepSea Technologies εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης του V Group, ενώ VENERGY και OCEANV αναπτύσσουν συνολικό στόλο 35 πλοίων
Η VENERGY Maritime προχωρά στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI), ενσωματώνοντας προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες στη διαχείριση του στόλου της, στο πλαίσιο της στρατηγικής του V Group για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων του.
Μέσα από τη συνεργασία με την ελληνική DeepSea Technologies, η VENERGY αξιοποιεί την πλατφόρμα Vessel Intelligence, η οποία επιτρέπει τη συστηματική ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων, της απόδοσης των μηχανών και της συνολικής λειτουργίας των πλοίων.
Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Μέσα από τη συνεργασία με την ελληνική DeepSea Technologies, η VENERGY αξιοποιεί την πλατφόρμα Vessel Intelligence, η οποία επιτρέπει τη συστηματική ανάλυση της κατανάλωσης καυσίμων, της απόδοσης των μηχανών και της συνολικής λειτουργίας των πλοίων.
Στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ο περιορισμός του λειτουργικού κόστους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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