ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παγκόσμιο success story η μονάδα συνδυασμένου κύκλου Κομοτηνής
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παγκόσμιο success story η μονάδα συνδυασμένου κύκλου Κομοτηνής

Η ηλεκτροπαραγωγική μονάδα που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ παρουσιάστηκε ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς σε διεθνές συνέδριο της Siemens Energy

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παγκόσμιο success story η μονάδα συνδυασμένου κύκλου Κομοτηνής
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Παγκόσμιο success story αποτελεί ο αεροστροβιλικός σταθμός συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου 860 MW της Θερμοηλεκτρικής Κομοτηνής Α.Ε. Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, που κατασκεύασε η ΤΕΡΝΑ, θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, και φέρει εξοπλισμό της Siemens Energy, είναι η πρώτη παγκοσμίως που έχει τεθεί σε λειτουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Siemens Energy επέλεξε την Αθήνα για το τρίτο κατά σειρά ετήσιο διεθνές συνέδριο «SGT-9000HL Executive Customer Conference», που πραγματοποιήθηκε στις 19-21 Οκτωβρίου. Στο επίκεντρο της διοργάνωσης, όπου συμμετείχαν η διοίκηση της Siemens Energy και πελάτες της από όλο τον κόσμο, βρέθηκε, ως παράδειγμα επιτυχημένης υλοποίησης, η μονάδα της Κομοτηνής.

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