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Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δείτε βίντεο
Κατέρρευσε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην Ακαδημία Πλάτωνος, δείτε βίντεο
Δεν υπήρξαν εγκλωβισμένοι ή τραυματίες - Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ
Ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο κατέρρευσε στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος, στην Αθήνα σήμερα (29/10) το πρωί. Από την έρευνα που πραγματοποιήσαν οι διασώστες στο σημείο δεν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλαμάνας και για την κατάρρευση ενημερώθηκε η Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αλαμάνας και για την κατάρρευση ενημερώθηκε η Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχείρησαν 17 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.
Κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με 5 οχήματα, ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ, καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 29, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ενώ παραμένουν άγνωστα τα αίτια της κατάρρευσης.
Δείτε βίντεο από τις έρευνες στο κτήριο που κατέρρευσε
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