Χίος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Τρία σενάρια σύνδεσης ενόψει της τετράμηνης αναστολής λειτουργίας του αεροδρομίου

Τρεις κοστολογημένες προτάσεις για την ενίσχυση των μετακινήσεων προς και από τη Χίο βρίσκονται υπό εξέταση, ενόψει της πλήρους αναστολής λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος», από τις 15 Νοεμβρίου 2026 έως τις 15 Μαρτίου 2027. Την πρωτοβουλία ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, διερευνώντας θαλάσσιες και συνδυασμένες συνδέσεις που θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δρομολόγια.



Οι προτάσεις παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή συνάντηση εργασίας τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, την οποία συγκάλεσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθηγητής Στυλιανός Ξανθόπουλος. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, των Δήμων Χίου και Μυτιλήνης, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και εκπρόσωποι βουλευτών της Χίου, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου του Πανεπιστημίου.



Η επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών παρουσίασε τρία σενάρια, τα οποία μπορούν να εξεταστούν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά. Η διερεύνηση περιλαμβάνει, πέρα από τη μελέτη της επιβατικής κίνησης του αεροδρομίου της Χίου, εκτιμήσεις για τους τύπους πλοίων, τις λειτουργικές ταχύτητες, την κατανάλωση καυσίμων, τη συχνότητα των δρομολογίων και τους συνολικούς χρόνους μετακίνησης.

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