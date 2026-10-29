Τένις, padel αλλά και γκολφ στο νέο «στοίχημα» των Κωνσταντακόπουλου, Στασινόπουλου, Μαρτίνου και Φάις στο Μαρούσι
Τένις, padel αλλά και γκολφ στο νέο «στοίχημα» των Κωνσταντακόπουλου, Στασινόπουλου, Μαρτίνου και Φάις στο Μαρούσι
Περνά στην επόμενη φάση, αυτή της εμπορικής λειτουργίας, το Stadion Sports Center στο χώρο του ΟΑΚΑ - Ζημιές άνω των 1,3 εκατ. ευρώ για την «Στάδιο 2020», την κοινή εταιρεία με τη συμμετοχή των γνωστών επιχειρηματικών ομίλων
Συγκρατημένη αισιοδοξία και μετάβαση της εταιρείας «από τη φάση ανάπτυξης και κατασκευής στη φάση πλήρους εμπορικής λειτουργίας», βλέπει εφεξής η Στάδιο 2020 Α.Ε. σε σχέση με τις δραστηριότητες του νέου αθλητικού κέντρου «Stadion Sports Center» στο Μαρούσι στον ευρύτερο χώρο του εμβληματικού ΟΑΚΑ.
Πρόκειται για την κοινή εταιρεία με τη συμμετοχή γνωστών επιχειρηματικών ονομάτων, όπως αυτό του Αχ. Κωνσταντακόπουλου μέσω του ομίλου ENSOFI, Ι. Στασινόπουλου, Κ. Μαρτίνου και Σ. Φάις του Faisgroup η οποία έχει μισθώσει με μακροχρόνια σύμβαση (έως το 2057) τους χώρους τένις στο Μαρούσι σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας που πάει πίσω στο 2020 για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Αντισφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Πρόκειται για την κοινή εταιρεία με τη συμμετοχή γνωστών επιχειρηματικών ονομάτων, όπως αυτό του Αχ. Κωνσταντακόπουλου μέσω του ομίλου ENSOFI, Ι. Στασινόπουλου, Κ. Μαρτίνου και Σ. Φάις του Faisgroup η οποία έχει μισθώσει με μακροχρόνια σύμβαση (έως το 2057) τους χώρους τένις στο Μαρούσι σε συνέχεια της σχετικής συμφωνίας που πάει πίσω στο 2020 για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Κέντρου Αντισφαίρισης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ).
Διαβάστε αναλυτικά και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
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