Τένις, padel αλλά και γκολφ στο νέο «στοίχημα» των Κωνσταντακόπουλου, Στασινόπουλου, Μαρτίνου και Φάις στο Μαρούσι

Περνά στην επόμενη φάση, αυτή της εμπορικής λειτουργίας, το Stadion Sports Center στο χώρο του ΟΑΚΑ - Ζημιές άνω των 1,3 εκατ. ευρώ για την «Στάδιο 2020», την κοινή εταιρεία με τη συμμετοχή των γνωστών επιχειρηματικών ομίλων