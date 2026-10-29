Πάνω από 3.000 αιτήσεις μετεγκατάστασης σε 10 ημέρες, πριν τα Χριστούγεννα η πρώτη επισιτιστική ενίσχυση κοντά στα 1.000 ευρώ

Ενίσχυση για όσους επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε 11 περιοχές της χώρας – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση





Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η πρώτη ενίσχυση μέσω του νέου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ παρουσίασε τις αλλαγές στη φροντίδα των μικρών παιδιών.















Οι αιτήσεις της δεύτερης φάσης θα ελεγχθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έως τις 11 Ιανουαρίου, ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση των εργασιών.



Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο



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Αναφερόμενη στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, επισήμανε ότι περίπου 190.000 νοικοκυριά θα λαμβάνουν ενίσχυση μέσω κουπονιών, με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προϊόντων και σημείων αγοράς, από τις λαϊκές αγορές μέχρι τα μικρά παντοπωλεία. «Αντικαθιστούμε ένα σύστημα διανομής προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, που υποχρέωνε ευάλωτους συμπολίτες μας να περιμένουν σε ουρές, με έναν τρόπο στήριξης που προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε.



Το μέσο μηνιαίο ποσό υπολογίζεται στα 60 ευρώ, ωστόσο, χάρη στην αναδρομική καταβολή που εξασφαλίστηκε έπειτα από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη ενίσχυση αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, με στόχο να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.



Τέλος, για τη στήριξη των οικογενειών, υπενθύμισε ότι καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους και πολύτεκνους στην επιδότηση θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το όριο φτάνει τις 37.000 ευρώ.



Στο άνοιγμα της πλατφόρμας για τη δεύτερη φάση του «Ανακαινίζω», στο χρονοδιάγραμμα του «Σπίτι μου 3» και στη μεγάλη ανταπόκριση στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου , μιλώντας στo ACTION 24.Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η πρώτη ενίσχυση μέσω του νέου συστήματος επισιτιστικής βοήθειας αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα, ενώ παρουσίασε τις αλλαγές στη φροντίδα των μικρών παιδιών.«Σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που έχουν λάβει βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μπορούν να υποβάλουν το σχέδιο εργασιών και τον προϋπολογισμό τους, με επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ και επιπλέον κάλυψη έως 2.500 ευρώ για τη μελέτη του μηχανικού».«Παράλληλα, σχεδιάζουμε να ανοίξουμε το "Σπίτι μου 3" στα τέλη Δεκεμβρίου, συνεχίζοντας τα δύο προηγούμενα προγράμματα, μέσω των οποίων 25.000 νέοι και νέες οικογένειες απέκτησαν το δικό τους σπίτι», ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου.Οι αιτήσεις της δεύτερης φάσης θα ελεγχθούν από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έως τις 11 Ιανουαρίου, ώστε να προχωρήσει η χρηματοδότηση των εργασιών.Στη συνέχεια, η υπουργός αναφέρθηκε στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης , το οποίο συγκέντρωσε περισσότερες από 3.000 αιτήσεις μέσα σε δέκα ημέρες από την επέκτασή του σε δέκα επιπλέον νομούς (Δράμα, Φλώρινα, Κιλκίς, Σέρρες, Πέλλα, Καστοριά, Κοζάνη, Γρεβενά, Ιωάννινα και Θεσπρωτία), πέραν του Έβρου. Ήδη λειτουργούν τοπικές επιτροπές σε Έβρο, Αμύνταιο και Νεστόριο, οι οποίες εξετάζουν τις αιτήσεις για την καταβολή της προκαταβολής των 5.000 ευρώ. Από τις πρώτες 150, τουλάχιστον οι μισές εκτιμάται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις.Η Δόμνα Μιχαηλίδου εξήγησε ότι το πρόγραμμα δεν απευθύνεται μόνο σε οικογένειες, αλλά σε κάθε πολίτη που επιθυμεί να εγκατασταθεί μόνιμα σε μία από τις περιοχές που καλύπτει η δράση, χωρίς να απαιτείται να εργάζεται εκεί, παρά μόνο να αποδεικνύει τη μόνιμη κατοικία του. Οι αιτήσεις συνεχίζονται στο relocation.vouchers.gov.gr Αναφερόμενη στο νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, επισήμανε ότι περίπου 190.000 νοικοκυριά θα λαμβάνουν ενίσχυση μέσω κουπονιών, με δυνατότητα ελεύθερης επιλογής προϊόντων και σημείων αγοράς, από τις λαϊκές αγορές μέχρι τα μικρά παντοπωλεία. «Αντικαθιστούμε ένα σύστημα διανομής προκαθορισμένων πακέτων τροφίμων, που υποχρέωνε ευάλωτους συμπολίτες μας να περιμένουν σε ουρές, με έναν τρόπο στήριξης που προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και αξιοπρέπεια», υπογράμμισε.Το μέσο μηνιαίο ποσό υπολογίζεται στα 60 ευρώ, ωστόσο, χάρη στην αναδρομική καταβολή που εξασφαλίστηκε έπειτα από διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η πρώτη ενίσχυση αναμένεται να προσεγγίσει τα 1.000 ευρώ, με στόχο να καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα.Τέλος, για τη στήριξη των οικογενειών, υπενθύμισε ότι καταργήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους και πολύτεκνους στην επιδότηση θέσεων σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ενώ για οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά το όριο φτάνει τις 37.000 ευρώ.

Παράλληλα, το ηλικιακό όριο μετάβασης στον παιδικό σταθμό μειώθηκε από τα δυόμισι στα δύο έτη, ενώ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε κατά 15% η επιτρεπόμενη δυναμικότητα των δομών.



Στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» συμμετέχουν ήδη σχεδόν 6.000 επιμελήτριες και περισσότερες από 8.000 μητέρες, ενώ έχουν υπογραφεί 3.500 συμφωνητικά. Όπως ανέφερε η Δόμνα Μιχαηλίδου, οκτώ στις δέκα επιμελήτριες είναι γιαγιάδες, οι οποίες μπορούν να αμείβονται για τη φροντίδα των εγγονιών τους.