Χρηματιστήριο: Αναζήτηση ισορροπίας πάνω από τις 2.600 μονάδες – Στο επίκεντρο τα τραπεζικά αποτελέσματα
Χρηματιστήριο: Αναζήτηση ισορροπίας πάνω από τις 2.600 μονάδες – Στο επίκεντρο τα τραπεζικά αποτελέσματα
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Σε αναζήτηση ισορροπίας βρίσκεται το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο επιστρέφει σήμερα στις συναλλαγές μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, έχοντας καταγράψει ισχυρή ανάκαμψη στις δύο πρώτες συνεδριάσεις της εβδομάδας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά κατά -0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.604,82 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.601,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.618,12 μονάδες.
Η επιστροφή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλείψει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Μετά τα πρόσφατα κέρδη, το ενδεχόμενο επιλεκτικών ρευστοποιήσεων και συσσώρευσης γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών παραμένει ανοικτό.
Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να καθορίζει τις διαθέσεις στο ελληνικό ταμπλό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις νομισματικές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, στις διακυμάνσεις του πετρελαίου και στα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%-4%, με την απόφαση να λαμβάνεται με ψήφους 10 έναντι 2, με τη μειοψηφία να τάσσεται υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την προσήλωση της κεντρικής τράπεζας στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αποφεύγοντας ωστόσο να προαναγγείλει την κίνηση του Δεκεμβρίου. Οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των οικονομικών στοιχείων, με τους επενδυτές να παρακολουθούν ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις για το αμερικανικό ΑΕΠ και τον δείκτη πληθωρισμού PCE.
Τη «σκυτάλη» παίρνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επίσης αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στα μηνύματα που θα εκπέμψει για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (29/10) ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί οριακά κατά -0,03% και διαπραγματεύεται στις 2.604,82 μονάδες, με χαμηλό ημέρας τις 2.601,45 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.618,12 μονάδες.
Η επιστροφή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες έχει βελτιώσει τη βραχυπρόθεσμη τεχνική εικόνα της αγοράς, χωρίς ωστόσο να έχει εξαλείψει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών. Μετά τα πρόσφατα κέρδη, το ενδεχόμενο επιλεκτικών ρευστοποιήσεων και συσσώρευσης γύρω από τα τρέχοντα επίπεδα τιμών παραμένει ανοικτό.
Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να καθορίζει τις διαθέσεις στο ελληνικό ταμπλό, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις νομισματικές αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών, στις διακυμάνσεις του πετρελαίου και στα αποτελέσματα των μεγάλων επιχειρήσεων.
Η Federal Reserve διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια στο 3,75%-4%, με την απόφαση να λαμβάνεται με ψήφους 10 έναντι 2, με τη μειοψηφία να τάσσεται υπέρ της αύξησης κατά 25 μονάδες βάσης. Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος της Fed, Κέβιν Γουόρς, επανέλαβε την προσήλωση της κεντρικής τράπεζας στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού, αποφεύγοντας ωστόσο να προαναγγείλει την κίνηση του Δεκεμβρίου. Οι επόμενες αποφάσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των οικονομικών στοιχείων, με τους επενδυτές να παρακολουθούν ιδιαίτερα τις ανακοινώσεις για το αμερικανικό ΑΕΠ και τον δείκτη πληθωρισμού PCE.
Τη «σκυτάλη» παίρνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία επίσης αναμένεται να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Το ενδιαφέρον θα στραφεί κυρίως στα μηνύματα που θα εκπέμψει για τις πληθωριστικές πιέσεις και τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.
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