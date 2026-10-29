Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να δράσει μετά τη «φρικτή ρωσική επίθεση» εναντίον σιδηροδρομικού σταθμού στη Ντνίπρο με 13 νεκρούς
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Σιδηροδρομικός σταθμός Ρωσική επίθεση

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να δράσει μετά τη «φρικτή ρωσική επίθεση» εναντίον σιδηροδρομικού σταθμού στη Ντνίπρο με 13 νεκρούς

«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων εις βάρος κάποιων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε

Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να δράσει μετά τη «φρικτή ρωσική επίθεση» εναντίον σιδηροδρομικού σταθμού στη Ντνίπρο με 13 νεκρούς
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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν στη Ντνίπρο της Ουκρανίας έπειτα από ρωσική επίθεση με drone που είχε στόχο τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης και έπληξε αποβάθρα γεμάτη ανθρώπους που ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν σε τραίνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση αυτή «αποτρόπαια» και κάλεσε τους Δυτικούς να δράσουν.

Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia επεσήμανε ότι ένα αεριωθούμενο drone έπληξε την αποβάθρα την ώρα που το επιβατικό τραίνο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια.



Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάνζα, ανέφερε στο Telegram ότι τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

«Παρά την προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο, άνθρωποι βρίσκονταν στην αποβάθρα», σημείωσε η Ukrzaliznytsia προσθέτοντας ότι σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ σχολίασε στο Telegram: «πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν».

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Η Ρωσία στοχοθετεί τραίνα και σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της εισβολής της στη χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λόγω της αύξησης των ρωσικών επιθέσεων με drones έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μαζικές απομακρύνσεις επιβατών, ακόμη και από τραίνα που βρίσκονταν καθ' οδόν.

Μόνο τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 5.800 τραίνα χρειάστηκε να εκκενωθούν λόγω απειλών για πλήγματα, είχε επισημάνει η Ukrzaliznytsia στο AFP στις αρχές Οκτωβρίου.

Οι περισσότερες εκκενώσεις αφορούσαν τραίνα που βρίσκονταν σε επαρχίες κοντά στη γραμμή του μετώπου, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας: την Οδησσό, τη Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια.

Εάν εντοπιστεί απειλή για ρωσικό πλήγμα, το τραίνο ακινητοποιείται και οι επιβάτες οφείλουν να αποβιβαστούν από αυτό και να περιμένουν σε ασφαλή απόσταση μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.

Καθώς οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν διακοπεί λόγω του πολέμου, το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τη μετακίνηση ανθρώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη τη χώρα, καθώς και για τα ταξίδια από και προς την Ουκρανία.

Παράλληλα σήμερα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλού στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα: δύο στο κέντρο της Τσερνίχιβ, δύο στην Κρεμεντσούκ όπου επλήγη κτίριο κατοικιών και ένας στην επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Άρση κυρώσεων

«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων εις βάρος κάποιων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.

«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ουκρανία πάντα λέει ότι χρειάζονται δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη μπροστά στη ρωσική κλιμάκωση», πρόσθεσε.

Ο Ζελένσκι αναφερόταν στις πρόσφατες αποφάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ αναφορικά με τη Μόσχα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία τον Οκτώβριο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας με αντάλλαγμα να διοχετευθεί στην παγκόσμια αγορά ρωσικό ντίζελ, προκαλώντας την οργή του Κιέβου και της Ευρώπης.

Από την πλευρά της η ΕΕ, παρά τις επικρίσεις της Ουκρανίας, αφαίρεσε τον Σεπτέμβριο δύο Ρώσους ολιγάρχες από τον μαύρο κατάλογό της, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου.


Μακρόν: Απαράδεκτο να συνεχίζει η Ρωσία να αρνείται διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ανάρτηση στο Χ έκανε κι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «είναι απαράδεκτο η Ρωσία να συνεχίζει να απορρίπτει τις όποιες προτάσεις συζήτησης για εκεχειρία, συνεχίζοντας να στοχεύει σε άμαχο πληθυσμό».

«Πρέπει όλοι μαζί να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», καταλήγει η ανάρτησή του.

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