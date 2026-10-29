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Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να δράσει μετά τη «φρικτή ρωσική επίθεση» εναντίον σιδηροδρομικού σταθμού στη Ντνίπρο με 13 νεκρούς
«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων εις βάρος κάποιων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε
Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση αυτή «αποτρόπαια» και κάλεσε τους Δυτικούς να δράσουν.
Η ουκρανική εταιρεία σιδηροδρόμων Ukrzaliznytsia επεσήμανε ότι ένα αεριωθούμενο drone έπληξε την αποβάθρα την ώρα που το επιβατικό τραίνο ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με προορισμό τη Ζαπορίζια.
A horrific Russian strike on the railway station in Dnipro. The Russians launched a drone attack on a platform where an ordinary commuter train and a scheduled passenger train were standing. Unfortunately, 13 people have been confirmed killed as of now. My condolences to their families and loved ones. Ten more people were injured. All necessary emergency services are working at the scene. Just how many terrorist strikes has Russia carried out against our people since sanctions were lifted on certain Russian oligarchs and the Russian energy sector, rather than de-escalating? This is precisely why Ukraine has always said that just and decisive action by America and Europe is needed in response to Russian escalation – sanctions against Moscow and its war machine must not be eased for as long as this Russian war continues. It is time for new, stronger sanctions steps by the EU, the United States, and the G7. I thank everyone who is ready to help in this way.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 29, 2026
Από την πλευρά του ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ, ο Ολεξάντρ Γκάνζα, ανέφερε στο Telegram ότι τουλάχιστον άλλοι πέντε άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
«Παρά την προειδοποίηση για υψηλό κίνδυνο, άνθρωποι βρίσκονταν στην αποβάθρα», σημείωσε η Ukrzaliznytsia προσθέτοντας ότι σωστικά συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο.
Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ σχολίασε στο Telegram: «πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν».
Η Ρωσία στοχοθετεί τραίνα και σιδηροδρομικούς σταθμούς στην Ουκρανία από την πρώτη ημέρα της εισβολής της στη χώρα, στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Λόγω της αύξησης των ρωσικών επιθέσεων με drones έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μαζικές απομακρύνσεις επιβατών, ακόμη και από τραίνα που βρίσκονταν καθ' οδόν.
Μόνο τον Σεπτέμβριο περισσότερα από 5.800 τραίνα χρειάστηκε να εκκενωθούν λόγω απειλών για πλήγματα, είχε επισημάνει η Ukrzaliznytsia στο AFP στις αρχές Οκτωβρίου.
Οι περισσότερες εκκενώσεις αφορούσαν τραίνα που βρίσκονταν σε επαρχίες κοντά στη γραμμή του μετώπου, στο νότιο και το ανατολικό τμήμα της χώρας: την Οδησσό, τη Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια.
Εάν εντοπιστεί απειλή για ρωσικό πλήγμα, το τραίνο ακινητοποιείται και οι επιβάτες οφείλουν να αποβιβαστούν από αυτό και να περιμένουν σε ασφαλή απόσταση μέχρι να περάσει ο κίνδυνος.
Παράλληλα σήμερα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλού στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα: δύο στο κέντρο της Τσερνίχιβ, δύο στην Κρεμεντσούκ όπου επλήγη κτίριο κατοικιών και ένας στην επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.
Άρση κυρώσεων«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων εις βάρος κάποιων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.
«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ουκρανία πάντα λέει ότι χρειάζονται δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη μπροστά στη ρωσική κλιμάκωση», πρόσθεσε.
Ο Ζελένσκι αναφερόταν στις πρόσφατες αποφάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ αναφορικά με τη Μόσχα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία τον Οκτώβριο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας με αντάλλαγμα να διοχετευθεί στην παγκόσμια αγορά ρωσικό ντίζελ, προκαλώντας την οργή του Κιέβου και της Ευρώπης.
Από την πλευρά της η ΕΕ, παρά τις επικρίσεις της Ουκρανίας, αφαίρεσε τον Σεπτέμβριο δύο Ρώσους ολιγάρχες από τον μαύρο κατάλογό της, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου.
Ανάρτηση στο Χ έκανε κι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «είναι απαράδεκτο η Ρωσία να συνεχίζει να απορρίπτει τις όποιες προτάσεις συζήτησης για εκεχειρία, συνεχίζοντας να στοχεύει σε άμαχο πληθυσμό».
Μακρόν: Απαράδεκτο να συνεχίζει η Ρωσία να αρνείται διαπραγματεύσεις για εκεχειρία
«Πρέπει όλοι μαζί να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», καταλήγει η ανάρτησή του.
Je viens d'apprendre avec émotion qu'un drone à réaction russe vient de s'abattre sur la gare de Dnipro, avec un très lourd bilan. J'adresse au Président @ZelenskyyUa et au peuple ukrainien mes condoléances et notre solidarité. Nous devons, dans ce contexte, aspirer à bien plus qu'un cessez-le-feu localisé comme celui qui vient d'être négocié localement à Olechky. Il est intolérable que la Russie continue d'opposer son refus à toutes les propositions en ce sens, en continuant de miser sur l'escalade et en visant les civils. Nous devons ensemble redoubler d'efforts pour une paix juste et durable et amener la Russie à la table des négociations.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2026
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