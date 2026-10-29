Ο Ζελένσκι κάλεσε τη Δύση να δράσει μετά τη «φρικτή ρωσική επίθεση» εναντίον σιδηροδρομικού σταθμού στη Ντνίπρο με 13 νεκρούς

Άρση κυρώσεων



Μακρόν: Απαράδεκτο να συνεχίζει η Ρωσία να αρνείται διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Je viens d'apprendre avec émotion qu'un drone à réaction russe vient de s'abattre sur la gare de Dnipro, avec un très lourd bilan. J'adresse au Président @ZelenskyyUa et au peuple ukrainien mes condoléances et notre solidarité. Nous devons, dans ce contexte, aspirer à bien plus qu'un cessez-le-feu localisé comme celui qui vient d'être négocié localement à Olechky. Il est intolérable que la Russie continue d'opposer son refus à toutes les propositions en ce sens, en continuant de miser sur l'escalade et en visant les civils. Nous devons ensemble redoubler d'efforts pour une paix juste et durable et amener la Russie à la table des négociations. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 29, 2026

Καθώς οι αεροπορικές μετακινήσεις έχουν διακοπεί λόγω του πολέμου, το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας έχει καταστεί ζωτικής σημασίας για τη μετακίνηση ανθρώπων και τη μεταφορά εμπορευμάτων σε όλη τη χώρα, καθώς και για τα ταξίδια από και προς την Ουκρανία.Παράλληλα σήμερα πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν αλλού στην Ουκρανία σε ρωσικά πλήγματα: δύο στο κέντρο της Τσερνίχιβ, δύο στην Κρεμεντσούκ όπου επλήγη κτίριο κατοικιών και ένας στην επαρχία Ζαπορίζια, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.«Πόσα τρομοκρατικά πλήγματα έχει εξαπολύσει η Ρωσία εναντίον του λαού μας μετά την άρση των κυρώσεων εις βάρος κάποιων Ρώσων ολιγαρχών και του ρωσικού ενεργειακού τομέα, αντί να προχωρήσει στην αποκλιμάκωση;», διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.«Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Ουκρανία πάντα λέει ότι χρειάζονται δίκαιες και αποφασιστικές ενέργειες από την Αμερική και την Ευρώπη μπροστά στη ρωσική κλιμάκωση», πρόσθεσε.Ο Ζελένσκι αναφερόταν στις πρόσφατες αποφάσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ αναφορικά με τη Μόσχα.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε συμφωνία τον Οκτώβριο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη χαλάρωση των κυρώσεων εις βάρος της Μόσχας με αντάλλαγμα να διοχετευθεί στην παγκόσμια αγορά ρωσικό ντίζελ, προκαλώντας την οργή του Κιέβου και της Ευρώπης.Από την πλευρά της η ΕΕ, παρά τις επικρίσεις της Ουκρανίας, αφαίρεσε τον Σεπτέμβριο δύο Ρώσους ολιγάρχες από τον μαύρο κατάλογό της, έπειτα από αίτημα της Γαλλίας και του Λουξεμβούργου.Ανάρτηση στο Χ έκανε κι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «είναι απαράδεκτο η Ρωσία να συνεχίζει να απορρίπτει τις όποιες προτάσεις συζήτησης για εκεχειρία, συνεχίζοντας να στοχεύει σε άμαχο πληθυσμό».«Πρέπει όλοι μαζί να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να φέρουμε τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», καταλήγει η ανάρτησή του.