Ποιες εργασίες επιδοτούνται στην Ανακαίνιση Κατοικίας, χρηματοδότηση των δικαιούχων έως και με €36.000

Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος, με την επαναφορά μη χρησιμοποιούμενων ακινήτων στην αγορά - Aνοιξε η πλατφόρμα για 14.000 δικαιούχους